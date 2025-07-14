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عربي-دولي
وزير الداخلية السوري: لا حل لما يحدث في السويداء إلا بفرض الأمن
Lebanon 24
14-07-2025
|
03:42
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شدد
وزير الداخلية
السوري، أنس خطاب، الاثنين، على أن "غياب
مؤسسات الدولة
، خصوصاً العسكرية والأمنية منها، سبب رئيسي لما يحدث في
السويداء
وريفها من توترات مستمرة".
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وقال في منشور على حسابه في "إكس" إنه "لا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها".
يأتي ذلك فيما أعلنت
وزارة الداخلية
، بوقت سابق الاثنين، عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، وإصابة نحو 100 في إحصاء أولي نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر بحي المقوّس في مدينة السويداء على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة.
وقالت الداخلية في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" إن "هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى، وانفلات الوضع الأمني، وعجز
المجتمع المحلي
عن احتواء الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة، وقد أسفر ذلك عن ارتفاع عدد الضحايا، وتهديد مباشر للسلم الأهلي في المنطقة".
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