Advertisement

عربي-دولي

ضحية الاغتصاب جيزيل بيليكو تحصل على أعلى وسام مدني في فرنسا

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:55
A-
A+

Doc-P-1391037-638880868031000057.jpg
Doc-P-1391037-638880868031000057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تنال الفرنسية جيزيل بيليكو التي أصبحت رمزاً عالمياً للنضال النسوي بعد المحاكمة المدوية لمغتصبيها عام 2024، وسام جوقة الشرف، لتكون من بين 589 شخصاً يحصلون على هذا التكريم الفخري الأرفع لمناسبة اليوم الوطني الفرنسي.
Advertisement

ونُشر، أمس الأحد، في الجريدة الرسمية مرسوم «ترقية وسام جوقة الشرف لمناسبة 14 يوليو (تموز)»، يوم العيد الوطني الفرنسي.

تعرّضت هذه المرأة السبعينية التي ظلت هويتها مجهولة حتى انطلاق المحاكمة في قضيتها، لعشرات عمليات الاغتصاب على مدى عقد من جانب خمسين رجلاً على الأقل، بتدبير من زوجها السابق الذي كان يخدرها ويسلمها لغرباء كان يجندهم عبر الإنترنت.

وخلال المحاكمة التي جرت في جنوب شرقي فرنسا بين أيلول  وكانون الأول 2024، أصبحت جيزيل بيليكو رمزاً نسوياً، لا سيما بعد سماحها بمحاكمة علنية في قضيتها بهدف نقل «العار» من ضحايا الاغتصاب إلى المرتكبين.

حُكم على زوجها السابق دومينيك بيليكو في كانون الأول بالسجن عشرين عاماً، ولم يستأنف الحكم. وحُكم على شركائه الخمسين الذين دين معظمهم بالاغتصاب وتتراوح أعمارهم بين 27 و74 عاماً، بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات سجناً بينها عامان مع وقف التنفيذ، و15 عاماً سجناً. وقد استأنف بعضهم الحكم.

ومنذ ما يُسمى بمحاكمة «اغتصابات مازان»، نالت جيزيل بيليكو جائزة الحرية التي يمنحها 10 آلاف شخص في سن الشباب من 84 دولة، «لمكافحتها الاستخفاف بالاغتصاب والعنف الجنسي».

واختيرت ضمن قائمة «أكثر 100 شخصية تأثيراً لعام 2025» التي أعدتها مجلة تايم الأميركية في منتصف نيسان، وستنشر مذكراتها في 27 كانون الثاني 2026، بعشرين لغة.

وأعلنت المستشارية الكبرى في بيان أن وسام جوقة الشرف الذي أنشأه نابليون بونابرت عام 1802، مُنح هذا العام إلى 589 فرداً «يكرّسون جهودهم للمصلحة العامة». (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
الأعلى بين الأوسمة الممنوحة لرؤساء الدول وملوكها... "وسام زايد" يُمنح لترامب (فيديو)
lebanon 24
14/07/2025 14:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعبة تضع اسمها في كتب التاريخ.. ماذا فعلت؟
lebanon 24
14/07/2025 14:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ندين كل الضربات الإسرائيلية في لبنان خصوصا عندما يسقط ضحايا مدنيون (الحدث)
lebanon 24
14/07/2025 14:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: 798 ضحية في غزة خلال سعيهم للحصول على الغذاء
lebanon 24
14/07/2025 14:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-07-14
06:55 | 2025-07-14
06:46 | 2025-07-14
06:29 | 2025-07-14
06:26 | 2025-07-14
06:15 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24