ضحية الاغتصاب جيزيل بيليكو تحصل على أعلى وسام مدني في فرنسا

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تنال جيزيل بيليكو التي أصبحت رمزاً عالمياً للنضال النسوي بعد المحاكمة المدوية لمغتصبيها عام 2024، وسام ، لتكون من بين 589 شخصاً يحصلون على هذا التكريم الفخري الأرفع لمناسبة الفرنسي.ونُشر، أمس الأحد، في مرسوم «ترقية وسام جوقة الشرف لمناسبة 14 يوليو (تموز)»، يوم العيد الوطني الفرنسي.تعرّضت هذه المرأة السبعينية التي ظلت هويتها مجهولة حتى انطلاق المحاكمة في قضيتها، لعشرات عمليات الاغتصاب على مدى عقد من جانب خمسين رجلاً على الأقل، بتدبير من زوجها السابق الذي كان يخدرها ويسلمها لغرباء كان يجندهم عبر الإنترنت.وخلال المحاكمة التي جرت في جنوب شرقي بين أيلول وكانون الأول 2024، أصبحت جيزيل بيليكو رمزاً نسوياً، لا سيما بعد سماحها بمحاكمة علنية في قضيتها بهدف نقل «العار» من ضحايا الاغتصاب إلى المرتكبين.حُكم على زوجها السابق دومينيك بيليكو في كانون الأول بالسجن عشرين عاماً، ولم يستأنف الحكم. وحُكم على شركائه الخمسين الذين دين معظمهم بالاغتصاب وتتراوح أعمارهم بين 27 و74 عاماً، بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات سجناً بينها عامان مع وقف التنفيذ، و15 عاماً سجناً. وقد استأنف بعضهم الحكم.ومنذ ما يُسمى بمحاكمة «اغتصابات مازان»، نالت جيزيل بيليكو التي يمنحها 10 آلاف شخص في سن الشباب من 84 دولة، «لمكافحتها الاستخفاف بالاغتصاب والعنف الجنسي».واختيرت ضمن قائمة «أكثر 100 شخصية تأثيراً لعام 2025» التي أعدتها مجلة تايم الأميركية في منتصف نيسان، وستنشر مذكراتها في 27 كانون الثاني 2026، بعشرين لغة.وأعلنت المستشارية الكبرى في بيان أن وسام جوقة الشرف الذي أنشأه عام 1802، مُنح هذا العام إلى 589 فرداً «يكرّسون جهودهم للمصلحة العامة». (الشرق الأوسط)