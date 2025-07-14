انفجار بمبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية

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وأضاف المسؤول أن الانفجار أسفر عن إصابة 7. وقع انفجار، الاثنين، في مبنى سكني على مشارف مدينة قم ، وفق ما نقلت الطلبة عن مسؤول في المحلية.وأضاف المسؤول أن الانفجار أسفر عن إصابة 7.

كما أردف أن 5 سيارات إسعاف توجهت للمنطقة.



من جهتها، قالت في قم، إن سبب الحادث "انفجار أنبوب غاز".