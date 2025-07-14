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انفجار بمبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:48
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وقع انفجار، الاثنين، في مبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية، وفق ما نقلت شبكة أخبار الطلبة عن مسؤول في خدمات الطوارئ المحلية.
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وأضاف المسؤول أن الانفجار أسفر عن إصابة 7.
كما أردف أن 5 سيارات إسعاف توجهت للمنطقة.

من جهتها، قالت إدارة الإطفاء في قم، إن سبب الحادث "انفجار أنبوب غاز".
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