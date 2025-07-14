30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: أنا محبط جداً من الرئيس بوتين
Lebanon 24
14-07-2025
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن خيبة أمله من نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
، قائلاً: "أنا محبط جداً من
الرئيس بوتين
".
Advertisement
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، اليوم الاثنين، أضاف
ترامب
متحدثاً عن
بوتين
: "كنت أظنه رجلاً يفي بوعوده، يتحدث بطريقة رائعة في العلن، ثم يقصف الناس ليلاً. نحن لا نحب ذلك".
مواضيع ذات صلة
ترامب: أنا مشغول جدا بأمور أخرى ولا أنوي التحدث مع ماسك
Lebanon 24
ترامب: أنا مشغول جدا بأمور أخرى ولا أنوي التحدث مع ماسك
14/07/2025 14:11:17
14/07/2025 14:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: بوتين يلعب بالنار ومن دوني كانت ستحدث أشياء سيئة جدا لروسيا
Lebanon 24
ترامب: بوتين يلعب بالنار ومن دوني كانت ستحدث أشياء سيئة جدا لروسيا
14/07/2025 14:11:17
14/07/2025 14:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: مكالمتي مع بوتين كانت جيدة جدا
Lebanon 24
ترامب: مكالمتي مع بوتين كانت جيدة جدا
14/07/2025 14:11:17
14/07/2025 14:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب كرة قدم سابق: ميسي مُحبط من زملائه
Lebanon 24
لاعب كرة قدم سابق: ميسي مُحبط من زملائه
14/07/2025 14:11:17
14/07/2025 14:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذير جديد من الإستخبارات الرروسية.. ما القصة؟
Lebanon 24
تحذير جديد من الإستخبارات الرروسية.. ما القصة؟
07:00 | 2025-07-14
14/07/2025 07:00:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا ترحّل مهاجرين إلى "بلدان ثالثة"
Lebanon 24
أميركا ترحّل مهاجرين إلى "بلدان ثالثة"
06:55 | 2025-07-14
14/07/2025 06:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية أمنية أوكرانية قد تُطيح بزيلينسكي.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شخصية أمنية أوكرانية قد تُطيح بزيلينسكي.. إليكم التفاصيل
06:46 | 2025-07-14
14/07/2025 06:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا.. الدروز يرفضون دخول "قوات الأمن" ويُطالبون بحماية دولية
Lebanon 24
سوريا.. الدروز يرفضون دخول "قوات الأمن" ويُطالبون بحماية دولية
06:29 | 2025-07-14
14/07/2025 06:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. جنود إسرائيليون يستخدمون فلسطينياً "درعاً بشرياً"!
Lebanon 24
بالصورة.. جنود إسرائيليون يستخدمون فلسطينياً "درعاً بشرياً"!
06:26 | 2025-07-14
14/07/2025 06:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
Lebanon 24
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
10:03 | 2025-07-13
13/07/2025 10:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
09:00 | 2025-07-13
13/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
12:00 | 2025-07-13
13/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ردود فعل على حديث براك.. هل يبنى عليها؟
Lebanon 24
ردود فعل على حديث براك.. هل يبنى عليها؟
10:28 | 2025-07-13
13/07/2025 10:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-07-14
تحذير جديد من الإستخبارات الرروسية.. ما القصة؟
06:55 | 2025-07-14
أميركا ترحّل مهاجرين إلى "بلدان ثالثة"
06:46 | 2025-07-14
شخصية أمنية أوكرانية قد تُطيح بزيلينسكي.. إليكم التفاصيل
06:29 | 2025-07-14
سوريا.. الدروز يرفضون دخول "قوات الأمن" ويُطالبون بحماية دولية
06:26 | 2025-07-14
بالصورة.. جنود إسرائيليون يستخدمون فلسطينياً "درعاً بشرياً"!
06:15 | 2025-07-14
السعودية: إعدام مواطن أدين بارتكاب جرائم إرهابية
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 14:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 14:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 14:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24