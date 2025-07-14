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عربي-دولي

ترامب: أنا محبط جداً من الرئيس بوتين

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:54
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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خيبة أمله من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "أنا محبط جداً من الرئيس بوتين".
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وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، اليوم الاثنين، أضاف ترامب متحدثاً عن بوتين: "كنت أظنه رجلاً يفي بوعوده، يتحدث بطريقة رائعة في العلن، ثم يقصف الناس ليلاً. نحن لا نحب ذلك".
 
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