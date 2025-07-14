ترامب: أنا محبط جداً من الرئيس بوتين

Advertisement

أعرب الرئيس الأميركي عن خيبة أمله من نظيره الروسي ، قائلاً: "أنا محبط جداً من ".وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، اليوم الاثنين، أضاف متحدثاً عن : "كنت أظنه رجلاً يفي بوعوده، يتحدث بطريقة رائعة في العلن، ثم يقصف الناس ليلاً. نحن لا نحب ذلك".