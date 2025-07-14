زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 5.5 على مقياس ريختر جنوب ، ما أثار حالة من الذعر وشعر به السكان في أكثر من 50 بلدة، من بينها المنطقة السياحية الشهيرة ديل سول.

Advertisement

وقد سجل حركة الزلزال عند الساعة 7:13 صباحا، مشيرا إلى أن مركزه كان قبالة سواحل مدينة ألميرية البلاد، على عمق يزيد عن ميل واحد تحت سطح الأرض.



وكانت الهزة الأرضية محسوسة بشكل ملحوظ في منطقة أكساركويا، وخاصة في فيليز-مالقة وتوري ديل مار، بالإضافة إلى أجزاء من مدينة مالقة.



وحتى الآن، لم تسجل أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. (روسيا اليوم)