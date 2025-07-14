Advertisement

عربي-دولي

زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1391057-638880886876548183.png
Doc-P-1391057-638880886876548183.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضرب زلزال قوي بلغت قوته 5.5 على مقياس ريختر جنوب إسبانيا، ما أثار حالة من الذعر وشعر به السكان في أكثر من 50 بلدة، من بينها المنطقة السياحية الشهيرة كوستا ديل سول.
Advertisement
 
وقد سجل المعهد الجغرافي الوطني الإسباني حركة الزلزال عند الساعة 7:13 صباحا، مشيرا إلى أن مركزه كان قبالة سواحل مدينة ألميرية جنوب شرق البلاد، على عمق يزيد عن ميل واحد تحت سطح الأرض.

وكانت الهزة الأرضية محسوسة بشكل ملحوظ في منطقة أكساركويا، وخاصة في فيليز-مالقة وتوري ديل مار، بالإضافة إلى أجزاء من مدينة مالقة.

وحتى الآن، لم تسجل أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
زلزال يهز باكستان.. كم بلغت قوته؟
lebanon 24
14/07/2025 14:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأبنيّة اهتزّت... زلزال ضرب تايوان وهذه قوّته
lebanon 24
14/07/2025 14:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المباني اهتزت... زلزال عنيف ضرب كولومبيا هذه قوّته
lebanon 24
14/07/2025 14:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال قوي ضرب البيرو.. وهذه قوته
lebanon 24
14/07/2025 14:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-07-14
06:55 | 2025-07-14
06:46 | 2025-07-14
06:29 | 2025-07-14
06:26 | 2025-07-14
06:15 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24