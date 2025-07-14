الولايات المتحدة تجري تدريبات عسكرية في قناة بنما

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يجري الجيش الأميركي مع القوات البنمية سلسلة تدريبات عسكرية تهدف إلى حماية قناة بنما، وسط مزاعم بشأن نفوذ صيني على الممر المائي الحيوي.ووصلت ثلاث مروحيات تابعة للجيش الأميركي من طراز بلاك هوك وشينوك إلى بنما الأحد تحضيرا للتدريبات، حيث هبطت في مطار بنما-باسيفيك الذي كان يعرف سابقا بقاعدة هوارد الأميركية. وقال بالاسيوس، المفوض المساعد للخدمة الوطنية في بنما، إن التدريبات تهدف إلى إعداد القوات البنمية لصد أي تهديد يعرض أمن القناة ودفاعها للخطر.وأجرى جنود أميركيون تدريبات مماثلة في بنما قبل شهر بموجب اتفاقية ثنائية تسمح لواشنطن باستخدام القواعد الجوية والبحرية البنمية للتدريب دون إنشاء قواعد خاصة بها. وقد أثارت هذه الاتفاقية التي جاءت في ظل تهديدات للرئيس الأميركي باستعادة القناة، احتجاجات في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.وادعى أن للصين نفوذا كبيرا على القناة التي تمر عبرها نحو 40% من حركة الحاويات الأميركية و5% من التجارة العالمية. وفي نيسان، طالب ترمب بحرية مرور السفن التجارية والعسكرية الأميركية عبر القناة التي تربط المحيطين والاطلسي، مدعيا أنه لولا لما كانت القناة موجودة.لكن الرئيس البنمي راوول مولينو أكد أن رسوم المرور تنظمها هيئة قناة بنما، وهي هيئة مستقلة تشرف التجاري. ولا يزال الوجود الأميركي في بنما قضية حساسة، إذ يعيد إلى الأذهان الحقبة التي كانت فيها تمتلك قواعد عسكرية في البلاد قبل تسليم القناة للبنميين في اليوم الأخير من عام 1999.وأكد مسؤولو الخدمة الوطنية الجوية والبحرية أن المناورات الأميركية ستستمر حتى الجمعة وستحترم «السيادة الوطنية». وأشار بالاسيوس إلى أن هذه التدريبات تُجرى منذ 23 عاما. (الشرق الأوسط)