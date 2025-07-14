Advertisement

عربي-دولي

رئيس "إنفيديا": مخاوف واشنطن من الصين مبالغ فيها.. وبكين لا تعتمد على رقائقنا

Lebanon 24
14-07-2025 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1391062-638880891191195541.jpg
Doc-P-1391062-638880891191195541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قلّل جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، من أهمية المخاوف الأميركية بشأن استخدام الصين لتقنيات شركته، مؤكدًا أن بكين لا تعتمد على الرقائق الأميركية في تطوير قدراتها التكنولوجية.
Advertisement

وفي مقابلة مع شبكة CNN، وصف هوانغ القلق الأميركي بأنه "مبالغ فيه"، مشيرًا إلى أن الصين طورت بالفعل قدرات حوسبة متقدمة تسمح لها بالاستغناء عن رقائق إنفيديا أو أي تقنيات قد تخضع لاحقًا للقيود.

وتأتي تصريحات هوانغ قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى الصين، في إطار جهود دبلوماسية غير رسمية يسعى من خلالها للتوفيق بين ضغوط واشنطن وأهمية السوق الصينية الضخمة.
وشدد هوانغ على أن القيود المتزايدة التي تفرضها الإدارة الأميركية على تصدير رقائق أشباه الموصلات تُقوّض الطموح الأميركي في قيادة العالم تكنولوجيًا، قائلاً: "نصف مطوري الذكاء الاصطناعي في العالم موجودون في الصين، وتجاهلهم قد يضعف فرص الريادة الأميركية".


وأشار أيضًا إلى أن القيود الأخيرة التي فرضتها واشنطن في نيسان الماضي قلّصت حصة إنفيديا في السوق الصينية إلى النصف، ما دفع الشركة للعمل على تصميم رقائق بديلة تتماشى مع الضوابط الجديدة.

ورغم حساسية الموقف، يواصل هوانغ السير على "حبل مشدود"، في ظل لقاءاته مع مسؤولين أميركيين بينهم الرئيس دونالد ترامب، ومحاولاته الحذرة لتفادي أي احتكاك مع الجهات التي تحذّر من التعامل مع الكيانات الصينية المرتبطة بالمجال العسكري أو الاستخباراتي.

ووفقًا لـ دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيوتروم" الاستشارية: "هوانغ يحاول الحفاظ على موطئ قدم لإنفيديا في الصين، دون خسارة العلاقة مع واشنطن".
مواضيع ذات صلة
رئيس "إنفيديا": فشل القيود الأميركية على صادرات الرقائق إلى الصين
lebanon 24
14/07/2025 14:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من ضربات إسرائيليّة جديدة... حقيقة أم مُبالغة؟
lebanon 24
14/07/2025 14:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التنفيذي لـ إنفيديا: القيود الأميركية على صادرات الرقائق فشلت
lebanon 24
14/07/2025 14:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن وبكين تعلنان الاتفاق على إطار عام في المحادثات التجارية
lebanon 24
14/07/2025 14:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-07-14
06:55 | 2025-07-14
06:46 | 2025-07-14
06:29 | 2025-07-14
06:26 | 2025-07-14
06:15 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24