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إدارة ترامب تسقط التهم عن طبيب مزوّر للقاحات كوفيد.. لهذا السبب!

Lebanon 24
14-07-2025 | 04:54
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أسقطت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي التهم الفدرالية عن طبيب من ولاية يوتا، كان يواجه عقوبة بالسجن لعقود بتهمة إتلاف لقاحات كوفيد-19 وتوزيع شهادات تطعيم مزيفة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً واعتُبرت دعماً واضحاً من إدارة ترامب للمشككين في اللقاحات.
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الطبيب مايكل كيرك مور، جراح تجميل من مقاطعة سولت ليك، وُجهت إليه عام 2023 تهم بإدارة "مخطط احتيالي" شمل إتلاف لقاحات حكومية بقيمة تتجاوز 28 ألف دولار، وتوزيع أكثر من 1900 بطاقة تطعيم مزورة، إضافة إلى إعطاء محلول ملحي للأطفال عوضاً عن اللقاح.

في منشور على منصة "إكس"، قالت بوندي: "منح مرضاه خياراً عندما رفضت الحكومة الفدرالية فعل ذلك. لم يكن يستحق السجن. هذا ينتهي اليوم". ويأتي القرار بعد أيام من بدء محاكمة مور، ووسط انتقادات تتعرض لها بوندي بشأن تعاملها مع قضايا أخرى، منها ملف رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

الخطوة لاقت ترحيباً من شخصيات يمينية مؤثرة، بينها النائبة مارغوري تايلور غرين، والسيناتور مايك لي، اللذان ضغطا لإسقاط التهم. كما نال مور دعماً علنياً من وزير الصحة المعين من قِبل ترامب، روبرت إف كينيدي جونيور، الذي قال في منشور سابق إن "مور يستحق وسام شجاعة".

إدارة ترامب الجديدة اتخذت مساراً معادياً لسياسات التطعيم الإلزامي، حيث أعلن البنتاغون عزمه إعادة الجنود الذين طُردوا سابقاً بسبب رفضهم التطعيم. كما قرر كينيدي في أيار الماضي وقف توصيات تطعيم الأطفال والحوامل ضد كوفيد-19.

ويُتهم كينيدي نفسه بنشر معلومات مضللة حول اللقاحات، بالتزامن مع معاناة الولايات المتحدة من أسوأ تفشي للحصبة منذ ثلاثة عقود.
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