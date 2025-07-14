Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوداني يرسل تعزيزات ضخمة إلى كردفان وسط هدوء حذر

Lebanon 24
14-07-2025 | 05:10
A-
A+

Doc-P-1391085-638880917811098598.jpg
Doc-P-1391085-638880917811098598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دفعت القوات المسلحة السودانية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى إقليم كردفان غربي البلاد، بهدف تأمين الدفاعات المتقدمة والوصول إلى النقاط الحاكمة والطرق البرية التي تربط بين كردفان ودارفور، في محاولة للحد من نشاط قوات الدعم السريع المتزايد في المنطقة خلال الفترة الأخيرة>
Advertisement
ورجّحت المصادر أن تشهد المناطق الفاصلة بين ولايات الإقليم الثلاث مواجهات مفتوحة خلال الأيام المقبلة.
ويشهد إقليم كردفان حالياً حالة من الهدوء الحذر، وذلك عقب معارك عنيفة دارت أمس بين الجيش والقوات المساندة له من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، حيث تمكن الجيش من استعادة السيطرة على منطقة أم صميمة الواقعة غرب مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، بعد ساعات من دخول الدعم السريع إلى المدينة الاستراتيجية.

في غضون ذلك، تتواصل حركة النزوح من مختلف محليات وقرى كردفان باتجاه مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، وذلك على خلفية هجمات الدعم السريع التي استهدفت عشرات القرى، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين.

من جانبها، أفادت شبكة أطباء السودان أن قوة تابعة للدعم السريع شنت هجوماً، مساء أمس، على قرية حلة حامد غرب منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، إلى جانب تنفيذ عمليات نهب وسرقة واسعة.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني: تصدينا لهجوم كبير على مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان
lebanon 24
14/07/2025 19:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هدوء حذر في محيط مبنى الحكومة في طرابلس الليبية
lebanon 24
14/07/2025 19:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا ضخما تحت الأرض لتخزين صواريخ أرض - أرض وكروز غربي إيران
lebanon 24
14/07/2025 19:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سننظم عرضا عسكريا ضخما في واشنطن 14 حزيران بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي
lebanon 24
14/07/2025 19:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-07-14
11:50 | 2025-07-14
11:42 | 2025-07-14
11:37 | 2025-07-14
11:15 | 2025-07-14
11:00 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24