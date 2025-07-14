إيران تضع شرطًا لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن

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أعلنت ، اليوم الإثنين، عن أنها "لن نعود للمفاوضات غير المباشرة مع بشأن البرنامج "إلا بعد التأكد من نتيجتها مسبقا".وقال الناطق باسم بقائي، إن "لا موعد محدداً حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها والمبعوث الأميركي ، لبحث برنامجها النووي".وأوضح بقائي أن:"حتى الآن، لم يحدد موعد أو وقت أو مكان محدد لهذه المسألة".وعقد وويتكوف من المحادثات منذ نيسان الماضي، قبل أن ضربات على إيران في 13 حزيران أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما. (سكاي نيوز)