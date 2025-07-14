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عربي-دولي

إيران تضع شرطًا لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن

Lebanon 24
14-07-2025 | 05:25
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أعلنت إيران، اليوم الإثنين، عن أنها "لن نعود للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي "إلا بعد التأكد من نتيجتها مسبقا".
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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "لا موعد محدداً حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لبحث برنامجها النووي".
وأوضح بقائي أن:"حتى الآن، لم يحدد موعد أو وقت أو مكان محدد لهذه المسألة".
وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات منذ نيسان الماضي، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيران في 13 حزيران أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما. (سكاي نيوز)
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