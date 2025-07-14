عباس: "حماس" لن تحكم غزة بعد الحرب

قال رئيس السلطة ، الأحد، إنَّ "الحل الوحيد القابل للتطبيق في غزة هو الانسحاب الكامل لإسرائيل وتمكين الدولة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في القطاع بدعم عربي ودولي فاعل"، مؤكداً أن حركة " " لن تحكم القطاع في اليوم التالي للحرب.

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كلام عباس جاء خلال لقائه ، رئيس الوزراء الأسبق بلير، وفق ما ذكرته الرسمية الفلسطينية (وفا).

وبحث عباس مع بلير خلال اللقاء "آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، والتطورات السياسية والإنسانية الجارية".



وأكد عباس "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى دون عوائق".



وقال رئيس السلطة الفلسطينية إن على حماس "تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد". (الجزيرة نت)