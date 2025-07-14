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عربي-دولي

عباس: "حماس" لن تحكم غزة بعد الحرب

Lebanon 24
14-07-2025 | 05:54
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قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأحد، إنَّ "الحل الوحيد القابل للتطبيق في غزة هو الانسحاب الكامل لإسرائيل وتمكين الدولة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في القطاع بدعم عربي ودولي فاعل"، مؤكداً أن حركة "حماس" لن تحكم القطاع في اليوم التالي للحرب.
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كلام عباس جاء خلال لقائه في الأردن، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
 
وبحث عباس مع بلير خلال اللقاء "آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، والتطورات السياسية والإنسانية الجارية".

وأكد عباس "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق".

وقال رئيس السلطة الفلسطينية إن على حماس "تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد". (الجزيرة نت)
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