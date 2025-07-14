السعودية: إعدام مواطن أدين بارتكاب جرائم إرهابية

Advertisement

أعلنت ، الاثنين، تنفيذ حكم القتل "تعزيرا" بحق مواطن في ، قالت إنه "أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية"، بحسب بيان للوزارة نشرته "واس".وقالت وزارة الداخلية السعودية في البيان: "أقدم (علي العلوي)، الجنسية، على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية، تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي يهدف إلى الإخلال بالأمن ودعمه الأعمال الإرهابية، وتستره على عددٍ من المطلوبين أمنيًا، والسفر إلى الخارج وتدربه على تصنيع الأسلحة والمتفجرات؛ بهدف استخدامها للقيام بأعمال إرهابية داخل ".وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من ، وصدر بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".وأكدت الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بحق (علي بن بن محمد العلوي)، سعودي الجنسية، الاثنين 19/ 01/ 1447 هجرية، الموافق 14/ 07/ 2025 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، حسبما ذكر البيان.