27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السعودية: إعدام مواطن أدين بارتكاب جرائم إرهابية
Lebanon 24
14-07-2025
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
السعودية
، الاثنين، تنفيذ حكم القتل "تعزيرا" بحق مواطن في
المنطقة الشرقية
، قالت إنه "أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية"، بحسب بيان للوزارة نشرته
وكالة الأنباء السعودية
"واس".
Advertisement
وقالت وزارة الداخلية السعودية في البيان: "أقدم (علي
بن علوي
بن محمد
العلوي)،
سعودي
الجنسية، على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية، تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي يهدف إلى الإخلال بالأمن ودعمه الأعمال الإرهابية، وتستره على عددٍ من المطلوبين أمنيًا، والسفر إلى الخارج وتدربه على تصنيع الأسلحة والمتفجرات؛ بهدف استخدامها للقيام بأعمال إرهابية داخل
المملكة
".
وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من
المحكمة العليا
، وصدر
أمر ملكي
بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".
وأكدت الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بحق (علي بن
علوي
بن محمد العلوي)، سعودي الجنسية، الاثنين 19/ 01/ 1447 هجرية، الموافق 14/ 07/ 2025 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، حسبما ذكر البيان.
(بالعربية)
مواضيع ذات صلة
بسبب "حزب الله".. فنان أوروبي متّهم بارتكاب "جريمة إرهابية"
Lebanon 24
بسبب "حزب الله".. فنان أوروبي متّهم بارتكاب "جريمة إرهابية"
14/07/2025 19:56:12
14/07/2025 19:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قبرص تقبض على متهم بارتكاب جرائم إرهاب وتجسس.. هذه جنسيته
Lebanon 24
قبرص تقبض على متهم بارتكاب جرائم إرهاب وتجسس.. هذه جنسيته
14/07/2025 19:56:12
14/07/2025 19:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بكنيسة في دمشق
Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بكنيسة في دمشق
14/07/2025 19:56:12
14/07/2025 19:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الهجرة والجمارك الأميركية: نعمل على العثور على كل الخلايا النائمة قبل ارتكابها أي أعمال إرهابية
Lebanon 24
وكالة الهجرة والجمارك الأميركية: نعمل على العثور على كل الخلايا النائمة قبل ارتكابها أي أعمال إرهابية
14/07/2025 19:56:12
14/07/2025 19:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر حديث إسرائيليّ عن لبنان وغزة.. تحذيرٌ من "الوهم الخطير"!
Lebanon 24
آخر حديث إسرائيليّ عن لبنان وغزة.. تحذيرٌ من "الوهم الخطير"!
12:00 | 2025-07-14
14/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان جديد... الخارجية السورية تعلّق على الأحداث في محافظة السويداء
Lebanon 24
في بيان جديد... الخارجية السورية تعلّق على الأحداث في محافظة السويداء
11:50 | 2025-07-14
14/07/2025 11:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب استنزاف وتكتيكات مفاجئة"... "حماس" تهاجم نتنياهو وتكشف تعثر المفاوضات
Lebanon 24
"حرب استنزاف وتكتيكات مفاجئة"... "حماس" تهاجم نتنياهو وتكشف تعثر المفاوضات
11:42 | 2025-07-14
14/07/2025 11:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدد بوتين... هذا ما سيحدث خلال 50 يومًا!
Lebanon 24
ترامب يهدد بوتين... هذا ما سيحدث خلال 50 يومًا!
11:37 | 2025-07-14
14/07/2025 11:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف دبابات سورية... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف دبابات سورية... شاهدوا الفيديو
11:15 | 2025-07-14
14/07/2025 11:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
09:56 | 2025-07-14
14/07/2025 09:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
23:40 | 2025-07-13
13/07/2025 11:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
06:55 | 2025-07-14
14/07/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
09:00 | 2025-07-14
14/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-07-14
آخر حديث إسرائيليّ عن لبنان وغزة.. تحذيرٌ من "الوهم الخطير"!
11:50 | 2025-07-14
في بيان جديد... الخارجية السورية تعلّق على الأحداث في محافظة السويداء
11:42 | 2025-07-14
"حرب استنزاف وتكتيكات مفاجئة"... "حماس" تهاجم نتنياهو وتكشف تعثر المفاوضات
11:37 | 2025-07-14
ترامب يهدد بوتين... هذا ما سيحدث خلال 50 يومًا!
11:15 | 2025-07-14
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف دبابات سورية... شاهدوا الفيديو
11:00 | 2025-07-14
"أزمة حادة".. ماذا يواجه الجيش الإسرائيلي في غزة؟
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 19:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 19:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 19:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24