Advertisement

عربي-دولي

سوريا.. الدروز يرفضون دخول "قوات الأمن" ويُطالبون بحماية دولية

Lebanon 24
14-07-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1391119-638880967714503413.png
Doc-P-1391119-638880967714503413.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في محافظة السويداء، في بيان رسمي، رفضها دخول "قوات الأمن العام وهيئة تحرير الشام" إلى المحافظة، معتبرة أن "هذه الخطوة تُشكّل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين"، وموجهةً اتهامات لتلك الجهات بـ"المشاركة في قصف القرى الحدودية ومساندة مجموعات تكفيرية باستخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة".
Advertisement

وحملت المرجعية الدرزية" المسؤولية الكاملة لكل من يسهم في الاعتداء على المنطقة أو يحاول إدخال قوى أمنية بالقو"ة، معتبرة أن ذلك يمثل تعدياً خطيراً على السلم الأهلي". وأكد البيان أن "المطالبة بالحماية الدولية الفورية باتت حقاً مشروعاً لحماية المدنيين وحقناً للدماء" في ظل تفاقم التوترات".
مواضيع ذات صلة
الجامعة اللبنانية الثقافية: نرفض المساس بـ"اليونيفيل" ونطالب بحمايتها
lebanon 24
14/07/2025 19:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: طالبنا بنشر قوات حماية لضمان وقف النار
lebanon 24
14/07/2025 19:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا للحدث: نرفض حصول إيران على السلاح النووي حماية لأمننا القومي
lebanon 24
14/07/2025 19:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"الداخلية" نعت شهيد "قوى الأمن": تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس
lebanon 24
14/07/2025 19:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-07-14
11:50 | 2025-07-14
11:42 | 2025-07-14
11:37 | 2025-07-14
11:15 | 2025-07-14
11:00 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24