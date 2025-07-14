سوريا.. الدروز يرفضون دخول "قوات الأمن" ويُطالبون بحماية دولية

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أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين في محافظة ، في بيان رسمي، رفضها دخول "قوات وهيئة تحرير " إلى المحافظة، معتبرة أن "هذه الخطوة تُشكّل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين"، وموجهةً اتهامات لتلك الجهات بـ"المشاركة في قصف القرى الحدودية ومساندة مجموعات تكفيرية باستخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة".وحملت المرجعية الدرزية" المسؤولية الكاملة لكل من يسهم في الاعتداء على المنطقة أو يحاول إدخال قوى أمنية بالقو"ة، معتبرة أن ذلك يمثل تعدياً خطيراً على السلم الأهلي". وأكد البيان أن "المطالبة بالحماية الدولية الفورية باتت حقاً مشروعاً لحماية المدنيين وحقناً للدماء" في ظل تفاقم التوترات".