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عربي-دولي

نتنياهو يُلين مواقفه: صفقة الأسرى أولًا و"المدينة الإنسانية" إلى الخلف

Lebanon 24
14-07-2025 | 07:09
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كشف مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "مستعد لتقديم تنازلات ويبدي مرونة غير مسبوقة" لإنجاز صفقة تبادل الأسرى.
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وأفاد مشاركون في جلسة المجلس الوزاري المصغر التي عقدت مساء الأحد بأن نتنياهو يبدو مصمما على التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، وأبدى استعدادا لإظهار مرونة فيما يتعلق بالانسحاب من "محور موراج" بين رفح وخان يونس، وهي مرونة لم يظهرها في السابق.
 
وقال بعض الحاضرين: "تجرى محادثات في الدوحة، والعمل جار بكثافة. نناقش خرائط محدثة، وحتى إن لم تنجز الصفقة خلال يوم أو يومين، فالاتجاه واضح نحو الاتفاق، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام إضافية. وفي حال إبرام الصفقة، فلن تقام المدينة الإنسانية في رفح ببساطة لأن المنطقة لن تصنف كممر إنساني. ونتنياهو مستعد الآن للتنازل عن أمور لم يكن مستعدا للتنازل عنها سابقا".

وقدر ممثلو الجيش خلال الجلسة أن إقامة "المدينة الإنسانية" في رفح قد تستغرق أكثر من عام، بكلفة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، على عكس تقديرات سابقة أشارت إلى إمكانية بناء مخيم ضخم يضم مئات آلاف الفلسطينيين خلال ستة أشهر فقط.

وعبر نتنياهو عن غضبه من تقديرات الجيش، وطالبهم بتقديم جدول زمني "أكثر واقعية"، وأمرهم في ختام الجلسة بعرض "خطة محسنة"، قائلا: "يجب أن تكون أقصر، وأقل تكلفة، وأكثر عملية".

وقال مشاركون إن "الانطباع السائد" هو أن الجيش يحاول إفشال خطة إقامة المدينة الإنسانية التي تتعرض لانتقادات دولية متزايدة، ولذلك قدّم خطة وصفها البعض بـ"غير الواقعية".

كما دار خلال الاجتماع نقاش بشأن مصادر تمويل المشروع الذي قد تصل كلفته إلى عشرات مليارات الشواقل. ووفق الخطة الأصلية، فإن "المدينة" وهي عمليا مخيم ضخم من الخيام ستضم ما يصل إلى نصف مليون فلسطيني، ولن يسمح لسكانها بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

من جانبه، اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن الحديث عن المدينة الإنسانية مجرد "مناورة سياسية"، وقال: "الجدل حول إقامة المدينة الإنسانية هو في جوهره محاولة للتغطية على صفقة الاستسلام التي يتم الإعداد لها مع حماس، والتي ستشهد انسحاب الجيش من أراضٍ احتُلت بدماء جنودنا، وإطلاق سراح مئات القتلة، ومنح حماس وقتًا ومساحة لاستعادة قدراتها. لا مكان للمناورات في معركة النصر الكامل". (روسيا اليوم)
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