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قتلى وجرحى في حريق بمنشأة لرعاية المسنين في ماساتشوستس

Lebanon 24
14-07-2025 | 07:35
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قال متحدث باسم إدارة الإطفاء في ولاية ماساتشوستس الأميركية، اليوم الاثنين، إن عدة أشخاص لقوا حتفهم، وأُصيب آخرون، على أثر اندلاع حريق في منشأة للرعاية الدائمة لكبار السن بمدينة فول ريفر، أمس الأحد.
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وذكر جيك وورك، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في ماساتشوستس، لـ«رويترز»، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «نمتنع عن إعلان العدد الدقيق ريثما تتوفر معلومات جديدة عن حالة بعض المرضى. هذه مأساة مروّعة لمدينة فول ريفر وعائلات الضحايا. قلوبنا معهم، هذا الصباح».

وقال وورك إن نحو 50 رجل إطفاء هرعوا إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق في منشأة جابرييل هاوس للرعاية الدائمة.

وأوضح أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ عدد كبير من النزلاء، لكن جرى إعلان وفاة عدد من المقيمين على الفور، في حين جرى نقل كثيرين إلى المستشفيات.

ويجري التحقيق في ملابسات الحريق. (الشرق الأوسط)
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