Advertisement

عربي-دولي

عن أحداث السويداء... ماذا قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1391156-638881019534680720.jpeg
Doc-P-1391156-638881019534680720.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حمود الحناوي "سعينا إلى تفعيل حضور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها في السويداء ولكنّ الأمور لم تُطبّق كما يجب والوضع غير آمن".
Advertisement
 
 
وأضاف الحناوي للـ"ال بي سي": "هناك مصيدة على طريق دمشق - السويداء وعمليات القتل والخطف تكررت مئات المرات وقد سقط عدد من القتلى في حوادث سابقة".
 
وتابع: "اجتمعنا مشايخ وزعماء ومثقفين وقادة فصائل واتفقنا على المطالبة بوقف النار وإجراء مفاوضات مع الدولة لتحسين أوضاع أهالي السويداء كمواطنين سوريين".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا: ندعو الحكومة لضبط الأمن على طريق دمشق السويداء وإبعاد العصابات المنفلتة عنه
lebanon 24
14/07/2025 19:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع اتفاق تعاون بين المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ورابطة كاريتاس لبنان
lebanon 24
14/07/2025 19:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يعلّق على أحداث السويداء.. ماذا قال؟
lebanon 24
14/07/2025 19:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أحداث السويداء... قلق درزيّ في لبنان
lebanon 24
14/07/2025 19:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-07-14
11:50 | 2025-07-14
11:42 | 2025-07-14
11:37 | 2025-07-14
11:15 | 2025-07-14
11:00 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24