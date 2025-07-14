عن أحداث السويداء... ماذا قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا؟

قال شيخ عقل في الشيخ "سعينا إلى تفعيل حضور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها في ولكنّ الأمور لم تُطبّق كما يجب والوضع غير آمن".

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وأضاف الحناوي للـ" ": "هناك مصيدة على - السويداء وعمليات القتل والخطف تكررت مئات المرات وقد سقط عدد من القتلى في حوادث سابقة".