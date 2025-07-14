سفير باكستان في واشنطن: لا ضغوط أميركية للاعتراف بإسرائيل

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(الشرق الأوسط)

قال سفير باكستان لدى ، شيخ، خلال فعالية مجتمعية أُقيمت في مدينة الأميركية، إن إسلام آباد لا تتعرّض لأي ضغوط من جانب لكي تعترف بإسرائيل.ونقلت قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية، الأحد، عن السفير تأكيده -خلال كلمته أمام الحضور، التي تناولت مجموعة من الوطنية والدولية- أن موقف بلاده من لم يتغير، وأنه «متجذر في رؤية مؤسس البلاد، القائد الأعظم محمد علي جناح». الباكستاني: «سياستنا تجاه إسرائيل تتفق مع آيديولوجية القائد الأعظم»، مضيفاً أن نهج باكستان تجاه هذه القضية قائم على مبادئ راسخة، ولا يتأثر بأي ضغوط خارجية.وتأتي تصريحات السفير الباكستاني في ظل تكهنات مستمرة على الدولية بشأن تغير ديناميكيات علاقات العالم الإسلامي مع إسرائيل، حسب «جيو».