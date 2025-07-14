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عربي-دولي

سفير باكستان في واشنطن: لا ضغوط أميركية للاعتراف بإسرائيل

Lebanon 24
14-07-2025 | 08:20
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قال سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد شيخ، خلال فعالية مجتمعية أُقيمت في مدينة دالاس الأميركية، إن إسلام آباد لا تتعرّض لأي ضغوط من جانب واشنطن لكي تعترف بإسرائيل.
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ونقلت قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية، الأحد، عن السفير الباكستاني تأكيده -خلال كلمته أمام الحضور، التي تناولت مجموعة من القضايا الوطنية والدولية- أن موقف بلاده من إسرائيل لم يتغير، وأنه «متجذر في رؤية مؤسس البلاد، القائد الأعظم محمد علي جناح». وقال السفير الباكستاني: «سياستنا تجاه إسرائيل تتفق مع آيديولوجية القائد الأعظم»، مضيفاً أن نهج باكستان تجاه هذه القضية قائم على مبادئ راسخة، ولا يتأثر بأي ضغوط خارجية.

وتأتي تصريحات السفير الباكستاني في ظل تكهنات مستمرة على وسائل الإعلام الدولية بشأن تغير ديناميكيات علاقات العالم الإسلامي مع إسرائيل، حسب «جيو».
 (الشرق الأوسط)
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