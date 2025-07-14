رصد جسم غريب كبير جدّاً.. هل هو مركبة فضائية؟

في وقت سابق من هذا الشهر، رصد علماء جسماً غريباً أُطلق عليه اسم 3I/ATLAS، يندفع عبر النظام الشمسي، ويبلغ طوله نحو 20 كيلومترا.

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ويُعتقد أنه قدِم إلى شمسنا من نجم آخر في رحلة ربما استغرقت مليارات السنين.



وقال أحد كبار الفيزيائيين إنه اكتشف دليلاً حاسماً يشير إلى أن 3I/ATLAS قد يكون مركبة فضائية تابعة لكائنات ذكية.



وأوضح ، أستاذ الفيزياء النظرية وعلم الكونيات في ، أن هذا الجسم كبير جداً.



وأشار الخبراء إلى أن الجسم يجب أن يكون إما كتلة صلبة ضخمة بشكل استثنائي، أو مذنباً صغيراً محاطاً بغلاف ساطع من والغبار.



وفي حال لم يكن مذنباً، يقول البروفيسور لوب إن حجم 3I/ATLAS الهائل يجعل احتمالية وصوله بشكل طبيعي إلى شمسنا ضئيلة للغاية.



وأضاف لوب: "من الصعب تخيّل وجود عملية طبيعية يمكن أن تدفع جسماً كهذا نحو النظام الشمسي الداخلي بسرعة 60 كيلومتراً في الثانية".



وتابع قائلاً: "البديل هو أن يكون هذا الجسم قد استهدف النظام الشمسي الداخلي عن طريق تصميم تكنولوجي ما". (العربية)