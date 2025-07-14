27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رصد جسم غريب كبير جدّاً.. هل هو مركبة فضائية؟
Lebanon 24
14-07-2025
|
08:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
في وقت سابق من هذا الشهر، رصد علماء
الفلك
جسماً غريباً أُطلق عليه اسم 3I/ATLAS، يندفع عبر النظام الشمسي، ويبلغ طوله نحو 20 كيلومترا.
Advertisement
ويُعتقد أنه قدِم إلى شمسنا من نجم آخر في رحلة ربما استغرقت مليارات السنين.
وقال أحد كبار الفيزيائيين إنه اكتشف دليلاً حاسماً يشير إلى أن 3I/ATLAS قد يكون مركبة فضائية تابعة لكائنات ذكية.
وأوضح
البروفيسور
آفي لوب
، أستاذ الفيزياء النظرية وعلم الكونيات في
جامعة هارفارد
، أن هذا الجسم كبير جداً.
وأشار الخبراء إلى أن الجسم يجب أن يكون إما كتلة صلبة ضخمة بشكل استثنائي، أو مذنباً صغيراً محاطاً بغلاف ساطع من
الغاز
والغبار.
وفي حال لم يكن مذنباً، يقول البروفيسور لوب إن حجم 3I/ATLAS الهائل يجعل احتمالية وصوله بشكل طبيعي إلى شمسنا ضئيلة للغاية.
وأضاف لوب: "من الصعب تخيّل وجود عملية طبيعية يمكن أن تدفع جسماً كهذا نحو النظام الشمسي الداخلي بسرعة 60 كيلومتراً في الثانية".
وتابع قائلاً: "البديل هو أن يكون هذا الجسم قد استهدف النظام الشمسي الداخلي عن طريق تصميم تكنولوجي ما". (العربية)
مواضيع ذات صلة
جسم فضائي غامض يتجه نحو كوكب الأرض بسرعة كبيرة!
Lebanon 24
جسم فضائي غامض يتجه نحو كوكب الأرض بسرعة كبيرة!
14/07/2025 19:57:53
14/07/2025 19:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
استخراج "جسم معدني غريب" من أمعاء طفلة!
Lebanon 24
استخراج "جسم معدني غريب" من أمعاء طفلة!
14/07/2025 19:57:53
14/07/2025 19:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كرة "فضائية" غريبة تحيّر العلماء.. ما قصتها؟
Lebanon 24
كرة "فضائية" غريبة تحيّر العلماء.. ما قصتها؟
14/07/2025 19:57:53
14/07/2025 19:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك: في ضوء تصريح الرئيس ترمب بشأن إلغاء العقود الحكومية مع شركتي سنبدأ بإيقاف تشغيل مركبة دراغون الفضائية فورا
Lebanon 24
إيلون ماسك: في ضوء تصريح الرئيس ترمب بشأن إلغاء العقود الحكومية مع شركتي سنبدأ بإيقاف تشغيل مركبة دراغون الفضائية فورا
14/07/2025 19:57:53
14/07/2025 19:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر حديث إسرائيليّ عن لبنان وغزة.. تحذيرٌ من "الوهم الخطير"!
Lebanon 24
آخر حديث إسرائيليّ عن لبنان وغزة.. تحذيرٌ من "الوهم الخطير"!
12:00 | 2025-07-14
14/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان جديد... الخارجية السورية تعلّق على الأحداث في محافظة السويداء
Lebanon 24
في بيان جديد... الخارجية السورية تعلّق على الأحداث في محافظة السويداء
11:50 | 2025-07-14
14/07/2025 11:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب استنزاف وتكتيكات مفاجئة"... "حماس" تهاجم نتنياهو وتكشف تعثر المفاوضات
Lebanon 24
"حرب استنزاف وتكتيكات مفاجئة"... "حماس" تهاجم نتنياهو وتكشف تعثر المفاوضات
11:42 | 2025-07-14
14/07/2025 11:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدد بوتين... هذا ما سيحدث خلال 50 يومًا!
Lebanon 24
ترامب يهدد بوتين... هذا ما سيحدث خلال 50 يومًا!
11:37 | 2025-07-14
14/07/2025 11:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف دبابات سورية... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف دبابات سورية... شاهدوا الفيديو
11:15 | 2025-07-14
14/07/2025 11:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
09:56 | 2025-07-14
14/07/2025 09:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
23:40 | 2025-07-13
13/07/2025 11:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
06:55 | 2025-07-14
14/07/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
09:00 | 2025-07-14
14/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-07-14
آخر حديث إسرائيليّ عن لبنان وغزة.. تحذيرٌ من "الوهم الخطير"!
11:50 | 2025-07-14
في بيان جديد... الخارجية السورية تعلّق على الأحداث في محافظة السويداء
11:42 | 2025-07-14
"حرب استنزاف وتكتيكات مفاجئة"... "حماس" تهاجم نتنياهو وتكشف تعثر المفاوضات
11:37 | 2025-07-14
ترامب يهدد بوتين... هذا ما سيحدث خلال 50 يومًا!
11:15 | 2025-07-14
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف دبابات سورية... شاهدوا الفيديو
11:00 | 2025-07-14
"أزمة حادة".. ماذا يواجه الجيش الإسرائيلي في غزة؟
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 19:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 19:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 19:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24