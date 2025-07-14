تسجيل منسوب لوزير النقل المصري ينتقد البنية التحتية... وبيان رسمي يوضح

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نفت في بيان، الاثنين، صحة تسجيل صوتي منسوب لنائب للتنمية الصناعية والنقل، ، ينتقد فيه هشاشة البنية التحتية في مصر، وأن الحرائق التي اندلعت مؤخرًا ومنها حريق سنترال سببها ضعف الموازنة.وقالت في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على ، إنها "تنفي... صلة الفريق كامل الوزير بالتسجيل الصوتي الكاذب والمدلس والمغرض المنسوب إلى سيادته والمتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن إشارة إلى هشاشة البنية التحتية ، وأن حريق سنترال رمسيس وغيره، سببها ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية".وقالت الوزارة المصرية إنها "تؤكد أن هذا التسجيل لا يمت بصلة للفريق كامل الوزير، وأنه تسجيل (كاذب ومدلس ومغرض) يهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين، والتقليل من إنجازات والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم إنجازها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن".وختمت وزارة النقل بيانها بتأكيدها أنها "تناشد المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والشائعات المغرضة التي تهدف إلى التقليل من إنجازات الدولة المصرية، والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل".