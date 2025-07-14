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عربي-دولي
إيران: "لا موعد محدداً" لبحث البرنامج النووي مع اميركا
Lebanon 24
14-07-2025
|
08:44
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أعلنت
إيران
أن "لا موعد محدداً" حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لبحث برنامجها
النووي
.
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وقال المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
إسماعيل بقائي، رداً على أسئلة صحافيين بهذا الصدد: "حتى الآن، لم يُحدد موعد أو وقت أو مكان معيّن لهذه المسألة".
وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات منذ نيسان الماضي بوساطة عمانية، قبل أن تشن
إسرائيل
ضربات على إيران في 13 حزيران الماضي، أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوماً.
وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين
طهران
وواشنطن في 15 حزيران الماضي، لكنها ألغيت بسبب الحرب.
وصرّح بقائي "كنّا جادين في مسار المفاوضات ونحن خضناه بنيّة حسنة، لكن كما تبيّن للجميع، شنّ النظام
الصهيوني
بالتنسيق مع
الولايات المتحدة
عدواناً عسكرياً على إيران قبل جولة سادسة من المحادثات". وشدّد على أن "الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي في خلال مسار
دبلوماسي
".
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