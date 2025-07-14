بالفيديو.. خيول أصيلة تحرج الجيش الفرنسي

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وحدثت الفوضى أثناء مرور قوات الخيالة على طول ، حيث لوحظ هروب أحد الخيول من التشكيلة الاستعراضية من دون فارسه، كما تعثر حصان آخر وسقط أرضا، مثيرا منظرا عشوائيا ومحرجا للقوات ، في يوم يعد من أهم الأعياد الوطنية للبلاد.يذكر أن مدير شرطة صرح أن 12000 من قوات إنفاذ القانون سيتم نشرهم في باريس وضواحيها لتوفير الأمن في 14 ، مضيفا بأن الحكومة تتوقع حدوث اضطرابات في ذلك اليوم في بعض مناطق العاصمة والتي غالبا ما تكون مصحوبة بأعمال شغب واشتباك مع عناصر الشرطة. (روسيا اليوم)