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بالفيديو.. خيول أصيلة تحرج الجيش الفرنسي

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:38
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تعرض الجيش الفرنسي للإحراج مرتين خلال العرض العسكري ليوم الباستيل في باريس.
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وحدثت الفوضى أثناء مرور قوات الخيالة على طول شارع الشانزليزيه، حيث لوحظ هروب أحد الخيول من التشكيلة الاستعراضية من دون فارسه، كما تعثر حصان آخر وسقط أرضا، مثيرا منظرا عشوائيا ومحرجا للقوات الفرنسية، في يوم يعد من أهم الأعياد الوطنية للبلاد.
 

يذكر أن مدير شرطة العاصمة الفرنسية لوران نونيز صرح أن 12000 من قوات إنفاذ القانون سيتم نشرهم في باريس وضواحيها لتوفير الأمن في 14 تموز، مضيفا بأن الحكومة تتوقع حدوث اضطرابات في ذلك اليوم في بعض مناطق العاصمة والتي غالبا ما تكون مصحوبة بأعمال شغب واشتباك مع عناصر الشرطة. (روسيا اليوم)
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