لدفع محادثات الهدنة بغزة.. رئيس المخابرات المصرية في الدوحة

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أفادت وسائل إعلام بأن رئيس المخابرات ، عقد سلسلة لقاءات في مع رئيس الوزراء ، إضافة إلى وفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.ووفقا للمصادر، تأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والعمل على إزالة العقبات التي لا تزال تعرقل الوصول إلى اتفاق.كما أشارت التقارير إلى توافق بين مصر وقطر على أهمية إنهاء التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التوصل لاتفاق يشمل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين لدى الجانبين.وفي السياق ذاته، يواصل الوسطاء وقطر والولايات المتحدة تكثيف اتصالاتهم ومشاوراتهم مع كافة الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تهدئة شاملة في غزة.