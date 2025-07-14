في بيان جديد... الخارجية السورية تعلّق على الأحداث في محافظة السويداء

Advertisement

وقالت الوزارة في البيان: "تعرب الجمهورية العربية عن بالغ أسفها وقلقها إزاء التصعيد الخطير الذي شهدته محافظة السويداء يوم أمس إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعات خارجة عن القانون من داخل المحافظة، ومسلحين من المناطق المجاورة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون، وإثارة الذعر والفوضى بين الأهالي الآمنين".وأضافت: "في الوقت الذي عملت فيه الجهات المختصة على تطويق التوتر واحتواء الفتنة، تعرضت قوى الأمن السورية أثناء قيامها بواجبها في حماية الأرواح والممتلكات، إلى كمائن مسلحة وعمليات خطف في مشهد يؤكد وجود جهات منظمة تسعى لجرّ المحافظة إلى فوضى أمنية خطيرة ومنع من القيام بدورها السيادي في فرض الاستقرار وحماية المواطنين".وأكدت الوزارة أن بخيار وضبط النفس.ودعت الخارجية كافة الأطراف المحلية إلى تحكيم العقل والتوقف الفوري عن أعمال العنف، وتسليم السلاح غير المشروع، وتفويت الفرصة على من يسعون إلى تفكيك النسيج الوطني السوري، وزرع الفتنة والانقسام.كما أفادت الوزارة بأن الدولة السورية تؤكد مجددا أن كل الملفات الأمنية والعسكرية وعلى رأسها مسألة حمل السلاح، يجب أن تبقى تحت السورية حصرا، وفقا للدستور والقانون بما يضمن سيادة الدولة ووحدة أراضيها، ويمنع تحول أي منطقة إلى ساحة للفوضى أو النفوذ الخارجي.وشددت في بيانها على أن الدولة السورية ماضية في حماية الطائفة الدرزية واحترام حقوقها، وبسط الأمن والاستقرار، وتفعيل مؤسسات الدولة، وحماية جميع المواطنين دون استثناء في إطار والسيادة الوطنية.هذا وجددت دعوتها لجميع الدول والمنظمات إلى احترام سيادة ، والامتناع عن دعم أي حركات متمردة انفصالية.وذكر المصدر ذاته، أن سوريا تتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدول الصديقة والشقيقة التي وقفت إلى جانبها في هذه الظروف الدقيقة وأكدت دعمها لوحدة سوريا واستقلالها وحقها المشروع في الدفاع عن شعبها وبسط سلطة كامل أراضيها.