وزارة الدفاع السورية تعلن خطوات عاجلة لاحتواء أحداث السويداء

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أكّدت أنها سارعت بالتنسيق مع ، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء التوترات الأمنية والاشتباكات التي شهدتها محافظة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، والتي أدّت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد ، في بيان رسمي، إن ما جرى في السويداء "آلم السوريين جميعًا وأحزن قلوبهم"، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث جاءت نتيجة "الفراغ المؤسسي والإداري الذي تعيشه المحافظة منذ أشهر، ما فتح الباب أمام الفوضى والانفلات الأمني".وأوضح أن الوزارة دفعت بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة بهدف فض الاشتباكات والسيطرة على الوضع، بالتزامن مع مواصلة التنسيق مع وجهاء المحافظة وأهلها لضمان التهدئة.وكشف المتحدث أن وحدات من تعرّضت لهجوم مباشر من قبل "مجموعات مسلحة خارجة عن القانون" خلال تنفيذها مهمة فض النزاع، ما أسفر عن استشهاد 18 جنديًا، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح.وفي ختام البيان، شددت على تمسكها بحماية أمن المواطنين، مؤكدة أن "سلامة وكرامة وأرزاق أهل السويداء أمانة في أعناقنا"، ومجددة القوات المسلحة بـ"إنهاء الاشتباكات وملاحقة المجموعات المسلحة"، باعتبارها "الضمانة الأساسية لأمن البلاد واستقرارها". (روسيا اليوم)