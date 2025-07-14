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وزارة الدفاع السورية تعلن خطوات عاجلة لاحتواء أحداث السويداء

Lebanon 24
14-07-2025 | 13:12
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أكّدت وزارة الدفاع السورية أنها سارعت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء التوترات الأمنية والاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، والتي أدّت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
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وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد حسن عبد الغني، في بيان رسمي، إن ما جرى في السويداء "آلم السوريين جميعًا وأحزن قلوبهم"، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث جاءت نتيجة "الفراغ المؤسسي والإداري الذي تعيشه المحافظة منذ أشهر، ما فتح الباب أمام الفوضى والانفلات الأمني".

وأوضح عبد الغني أن الوزارة دفعت بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة بهدف فض الاشتباكات والسيطرة على الوضع، بالتزامن مع مواصلة التنسيق مع وجهاء المحافظة وأهلها لضمان التهدئة.

وكشف المتحدث أن وحدات من الجيش السوري تعرّضت لهجوم مباشر من قبل "مجموعات مسلحة خارجة عن القانون" خلال تنفيذها مهمة فض النزاع، ما أسفر عن استشهاد 18 جنديًا، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح.

وفي ختام البيان، شددت وزارة الدفاع على تمسكها بحماية أمن المواطنين، مؤكدة أن "سلامة وكرامة وأرزاق أهل السويداء أمانة في أعناقنا"، ومجددة التزام القوات المسلحة السورية بـ"إنهاء الاشتباكات وملاحقة المجموعات المسلحة"، باعتبارها "الضمانة الأساسية لأمن البلاد واستقرارها". (روسيا اليوم)
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