الشيباني تعليقًا على أحداث السويداء: حمل السلاح من مسؤولية الدولة وحدها

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وأضاف الوزير في تصريحات لـ العربية" أن تستعيد تدريجياً مكانها الطبيعي في المحيطين العربي والدولي.وفي رده على محاولات بعض الأطراف التدخل في الشأن السوري، قال إن "لا أحد مخول بالتدخل في شؤوننا الداخلية".