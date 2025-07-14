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الشيباني تعليقًا على أحداث السويداء: حمل السلاح من مسؤولية الدولة وحدها

Lebanon 24
14-07-2025 | 13:24
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شدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، على أن حمل السلاح في بلاده هو من مسؤولية الدولة وحدها، في إشارة إلى الأحداث الجارية في السويداء جنوب سوريا.
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وأضاف الوزير في تصريحات لـ العربية" أن سوريا تستعيد تدريجياً مكانها الطبيعي في المحيطين العربي والدولي.

وفي رده على محاولات بعض الأطراف التدخل في الشأن السوري، قال الشيباني إن "لا أحد مخول بالتدخل في شؤوننا الداخلية".

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