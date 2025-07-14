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من هو لاعب كرة القدم المفضل لدى دونالد ترامب؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 14:27
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في مفاجأة كروية لافتة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هوية لاعبه المفضل في عالم كرة القدم، وذلك خلال حضوره نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، الذي جمع بين تشيلسي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب "ميتلايف"، وانتهى بتتويج الفريق اللندني بثلاثية نظيفة.
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وفي مقابلة مع شبكة DAZN بعد اللقاء، قال ترامب: "منذ سنوات طويلة، عندما كنت شابًا، جاء لاعب اسمه بيليه ليلعب هنا في أميركا مع فريق يُدعى نيويورك كوزموس. صديقي ستيف روس، من شركة وارنر كوميونيكيشنز، كان خلف هذه الخطوة، والملعب كان يعج بالجماهير. كانت نسخة سابقة من هذا الملعب، وكنت من بين الحضور لمشاهدة بيليه، الذي كان مذهلًا بكل معنى الكلمة."

وأضاف مازحًا: "لن أكشف كم كان عمري حينها، لكنني كنت شابًا. فكرت أن أختار لاعبًا تقليديًا مثل بيب روث (أسطورة البيسبول)، لكن بصراحة، بيليه كان استثنائيًا."

الجدير بالذكر أن الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي رحل عن عالمنا في 29 كانون الثاني 2022 عن عمر ناهز 82 عامًا، يُعدّ أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ. دافع عن ألوان سانتوس البرازيلي ونيويورك كوزموس، وحقق مع منتخب بلاده ثلاثة ألقاب لكأس العالم، إلى جانب العديد من الإنجازات الفردية والجماعية. (روسيا اليوم)
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