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عربي-دولي

بعد الاشتباكات.. الأمن السوري يعثر على مستودعات أسلحة في السويداء (صور)

Lebanon 24
14-07-2025 | 14:46
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أعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على عدد من مستودعات الأسلحة في قرى بريف محافظة السويداء، الواقعة جنوب شرق العاصمة دمشق، في ظلّ تصاعد الاشتباكات والتوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، عبر بيان نُشر على حسابها في منصة "إكس"، أن قوى الأمن الداخلي ضبطت مستودعات تحتوي على أسلحة متنوعة، وقذائف وذخائر، وذلك ضمن عملية انتشار أمني واسع يهدف إلى احتواء التوترات وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن هذا الانتشار شمل عددًا من قرى ريف السويداء الغربي، ونُفذ بالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية، في محاولة للحدّ من التصعيد المستمر.
 
 
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ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 16 عنصرًا من قوى الأمن في مدينة السويداء، التي تقطنها غالبية درزية، أثناء تدخلهم لاحتواء اشتباكات دامية.

وبحسب تقارير محلية، فإن المدينة شهدت تجددًا في أعمال العنف يوم الاثنين، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة منذ مساء السبت بين مجموعات درزية ومسلحين من العشائر البدوية، ما يمثل أول مواجهة طائفية داخل المدينة نفسها، بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في عموم المحافظة. (ارم نيوز)
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