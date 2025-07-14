بعد الاشتباكات.. الأمن السوري يعثر على مستودعات أسلحة في السويداء (صور)

عثرت قوى الأمن الداخلي على عدد من المستودعات التي تحتوي على أسلحة متنوعة بالإضافة إلى قذائف وذخائر، في عدد من قرى ريف محافظة السويداء، وذلك في إطار الانتشار الأمني الواسع الهادف إلى احتواء التوترات وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/8w6abwtjZ8
— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) July 14, 2025
عثرت قوى الأمن الداخلي على عدد من المستودعات التي تحتوي على أسلحة متنوعة بالإضافة إلى قذائف وذخائر، في عدد من قرى ريف محافظة السويداء، وذلك في إطار الانتشار الأمني الواسع الهادف إلى احتواء التوترات وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/8w6abwtjZ8