بعد الاشتباكات.. الأمن السوري يعثر على مستودعات أسلحة في السويداء (صور)

أعلنت ، العثور على عدد من مستودعات الأسلحة في قرى محافظة ، الواقعة العاصمة ، في ظلّ تصاعد الاشتباكات والتوترات الأمنية في المنطقة.



وأوضحت الوزارة، عبر بيان نُشر على حسابها في منصة "إكس"، أن ضبطت مستودعات تحتوي على أسلحة متنوعة، وقذائف وذخائر، وذلك ضمن عملية انتشار أمني واسع يهدف إلى احتواء التوترات وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأشارت إلى أن هذا الانتشار شمل عددًا من قرى ريف السويداء ، ونُفذ بالتنسيق مع ، في محاولة للحدّ من التصعيد المستمر.

عثرت قوى الأمن الداخلي على عدد من المستودعات التي تحتوي على أسلحة متنوعة بالإضافة إلى قذائف وذخائر، في عدد من قرى ريف محافظة السويداء، وذلك في إطار الانتشار الأمني الواسع الهادف إلى احتواء التوترات وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/8w6abwtjZ8 — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) July 14, 2025 Advertisement



ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت السورية مقتل 16 عنصرًا من قوى الأمن في مدينة السويداء، التي تقطنها غالبية درزية، أثناء تدخلهم لاحتواء اشتباكات دامية.



وبحسب تقارير محلية، فإن المدينة شهدت تجددًا في أعمال العنف يوم الاثنين، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة منذ مساء السبت بين مجموعات درزية ومسلحين من العشائر البدوية، ما يمثل أول مواجهة طائفية داخل المدينة نفسها، بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في عموم المحافظة. (ارم نيوز) ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت السورية مقتل 16 عنصرًا من قوى الأمن في مدينة السويداء، التي تقطنها غالبية درزية، أثناء تدخلهم لاحتواء اشتباكات دامية.وبحسب تقارير محلية، فإن المدينة شهدت تجددًا في أعمال العنف يوم الاثنين، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة منذ مساء السبت بين مجموعات درزية ومسلحين من العشائر البدوية، ما يمثل أول مواجهة طائفية داخل المدينة نفسها، بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في عموم المحافظة. (ارم نيوز)