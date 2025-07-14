‌‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في شمال غزة

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أعلن الجيش ، مساء اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة ضابط بجروح خطيرة، جراء انفجار وقع داخل دبابة في منطقة شمالي .وذكر الجيش في بيان رسمي، أن الحادث وقع عند الساعة 12:00 ظهرًا، مضيفًا أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد أسباب الانفجار.وفي سياق متصل، أقر الجيش بانتحار جندي ثالث خلال الأيام العشرة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجندي المنتحر ينتمي إلى لواء "ناحال" وكان يشارك في العمليات القتالية داخل قطاع غزة. (سبوتنيك)