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‌‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في شمال غزة

Lebanon 24
14-07-2025 | 15:41
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة ضابط بجروح خطيرة، جراء انفجار وقع داخل دبابة في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.
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وذكر الجيش في بيان رسمي، أن الحادث وقع عند الساعة 12:00 ظهرًا، مضيفًا أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد أسباب الانفجار.

وفي سياق متصل، أقر الجيش بانتحار جندي ثالث خلال الأيام العشرة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجندي المنتحر ينتمي إلى لواء "ناحال" وكان يشارك في العمليات القتالية داخل قطاع غزة. (سبوتنيك)
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