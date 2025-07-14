عن أحداث السويداء... ماذا قال شيخ عقل الدروز في سوريا؟

Advertisement

وأكد الهجري أن "من حق الأهالي الدفاع عن أنفسهم"، مشيرا إلى أنهم "لا يسعون لإراقة الدماء".وأضاف: "نحن طلاب سلام ولدينا تواصل مع ولن نقطع العلاقات وليس من الخطأ أن ندافع عن نفسنا ونعمل تحت ".وأشار الهجري إلى أن هناك من يحاول استباحة خصوصية الطائفة.وتابع: "وقفنا مع كل من اضطهده النظام السابق منذ بداية ".وقتل 37 شخصا وأصيب العشرات، في اشتباكات اندلعت أمس الأحد، بين مسلحين وبدو في محافظة السويداء في ، وفق .