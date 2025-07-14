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عربي-دولي
عن أحداث السويداء... ماذا قال شيخ عقل الدروز في سوريا؟
Lebanon 24
14-07-2025
|
15:46
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أعلن الرئيس الروحي لطائفة
الموحدين الدروز
في
سوريا
حكمت الهجري
أن ما تتعرض له محافظة
السويداء
"هجوم ممنهج".
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وأكد الهجري أن "من حق الأهالي الدفاع عن أنفسهم"، مشيرا إلى أنهم "لا يسعون لإراقة الدماء".
وأضاف: "نحن طلاب سلام ولدينا تواصل مع
دمشق
ولن نقطع العلاقات وليس من الخطأ أن ندافع عن نفسنا ونعمل تحت
سقف الدولة
".
وأشار الهجري إلى أن هناك من يحاول استباحة خصوصية الطائفة.
وتابع: "وقفنا مع كل من اضطهده النظام السابق منذ بداية
الثورة
السورية
".
وقتل 37 شخصا وأصيب العشرات، في اشتباكات اندلعت أمس الأحد، بين مسلحين
دروز
وبدو في محافظة السويداء في
جنوب سوريا
، وفق
المرصد السوري لحقوق الإنسان
.
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