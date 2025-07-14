حادثة جديدة.. "إنتحار" جندي إسرائيليّ داخل قاعدة عسكرية

أعلن مُتحدث باسم الجيش ، اليوم الإثنين، العثور على جثة جندي إسرائيلي داخل شمال .

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وذكر المتحدث أنَّ الجندي انتحر، مشيراً إلى أن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع ونصف.

وعلى الأثر، بُوشرت التحقيقات بالحادثة لمعرفة خلفياتها.