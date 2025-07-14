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عربي-دولي

حادثة جديدة.. "إنتحار" جندي إسرائيليّ داخل قاعدة عسكرية

Lebanon 24
14-07-2025 | 15:54
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أعلن مُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، العثور على جثة جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية شمال إسرائيل.
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وذكر المتحدث أنَّ الجندي انتحر، مشيراً إلى أن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع ونصف.
 
وعلى الأثر، بُوشرت التحقيقات بالحادثة لمعرفة خلفياتها.
 
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