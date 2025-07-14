هجوم بمسيّرتين يستهدف حقل خورمالة النفطي في أربيل.. هل من إصابات؟

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أفادت مصادر أمنية في إقليم كوردستان ، مساء الإثنين، بتعرض حقل خورمالة النفطي في قضاء مخمور بمحافظة أربيل لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين، دون تسجيل أي خسائر بشرية.وأوضح في الإقليم أن الهجوم وقع عند الساعة 20:20 و20:25 مساءً، مشيرًا إلى أن الطائرتين سقطتا داخل الحقل النفطي، الذي يُعد الأكبر في الإقليم.وأكّد مصدر أمني لشبكة "رووداو" أن الهجوم لم يُسفر عن أي أضرار بشرية، بينما أفاد مصدر أمني آخر بأن تمكّنت من إسقاط الطائرتين، فيما رُصدت طائرة مسيّرة ثالثة دخلت أجواء المنطقة ثم اختفت لاحقًا، ويُرجّح أنها عادت إلى موقعها الأصلي.ويُشار إلى أن حقل خورمالة، الذي كان ينتج سابقًا نحو 180 ألف برميل يوميًا، يشهد حاليًا تراجعًا في الإنتاج إلى حوالي 100 ألف برميل يوميًا، خصوصًا بعد إغلاق خط أنابيب تصدير .وفي تطوّر أمني متصل، أعلنت في الإقليم في وقت سابق ، تدمير طائرة مسيّرة مفخخة قرب ، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. (روسيا اليوم)