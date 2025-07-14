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عربي-دولي
بعد الدعم العسكري.. زيلينسكي يعرب عن امتنانه لترامب
Lebanon 24
14-07-2025
|
16:13
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عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بعد إعلان الأخير إرسال شحنات جديدة من الأسلحة إلى
أوكرانيا
، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار الدعم الأميركي العسكري لكييف، رغم تعقيدات الملف الأوكراني وغياب أي تقدّم
دبلوماسي
ملموس.
وأكد
ترامب
أن
واشنطن
سترسل منظومات باتريوت الدفاعية خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن "أوكرانيا بحاجة ماسة لها"، لكنه لم يحدد العدد الدقيق. وقال للصحافيين: "لم أوافق على العدد بعد، ولكن سيكون لديهم بعض منها لأنهم بحاجة إلى الحماية".
ورغم الدعم، أوضح ترامب أن كييف "ستدفع ثمن هذه الأسلحة"، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تقاسم الأعباء المالية.
وفي السياق نفسه، أعرب ترامب عن إحباطه الشديد من
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، قائلاً: "كنت أتوقع منه شيئًا مختلفًا... أنا محبط جدًا من
بوتين
"، مشيرًا إلى استيائه من استمرار الحرب.
كما لوّح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على
روسيا
، قائلاً إن
موسكو
"أهدرت أموالها في هذه الحرب العبثية".
وجاءت تصريحات ترامب خلال استقباله
الأمين العام
الجديد لحلف الناتو، مارك روته، في
البيت الأبيض
، حيث دعا إلى "اتفاق سريع ينهي الحرب"، مؤكداً أن "أوكرانيا تمرّ بمرحلة صعبة".
من جهتها، ردّت روسيا على إعلان ترامب، مؤكدة على لسان مصدر رسمي أن "إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا مستمرة وستستمر"، في إشارة إلى استمرار التصعيد. (العربية)
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