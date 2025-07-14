الصين تتهم اليابان بإرسال طائرات تجسسية إلى مجالها الجوي

Advertisement

دخلت واليابان في مناوشات كلامية، بعدما رصدت طائرات يابانية تحلق فوق "منطقة تحديد الدفاع الجوي" ببحر الصين الشرقي المتنازع عليه، فقامت باعتراضها، ما أدى إلى احتكاكات جوية بين الطرفين.وذكرت مجلة "نيوزويك"، أن الصين اتهمت ، حليف الأميركية، بإرسال طائرات تجسس إلى منطقة "تحديد الدفاع الجوي" فوق ، المتنازع عليه.فيما قالت ، إن طائراتها الاستخباراتية واجهت احتكاكات جوية مع طائرات صينية أثناء قيامها بتنشيط المنطقة.وقد وقعت احتكاكات جوية يومي الأربعاء والخميس بين طائرات صينية وأخرى يابانية فوق الشرقي، بحسب "نيوزويك".وقال المتحدث باسم ، بين، في بيان صدر الأحد، إن طائرات استطلاع تابعة للجيش الياباني دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي من أجل ما وصفه بـ" القريب".وبعد اعتراض المقاتلات الصينية لطائرات التنشيط ، قالت في طوكيو، في بيان الخميس، إن "هذا الأسلوب غير المعتاد من الطائرات العسكرية الصينية قد يؤدي إلى تصادم عرضي".وبرر المتحدث الصيني تصرفات جيشه قائلا "إن الطائرات الصينية ردت من خلال التحقق والتعقب والمراقبة للطائرات اليابانية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "مبررة بالكامل، ومعقولة، ومهنية".وأضاف أن الاستطلاعات التي تقوم بها الطائرات اليابانية قد تخل بالسلامة الجوية والبحرية لكلا الجيشين.