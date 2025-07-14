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عربي-دولي

الصين تتهم اليابان بإرسال طائرات تجسسية إلى مجالها الجوي

Lebanon 24
14-07-2025 | 23:21
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دخلت الصين واليابان في مناوشات كلامية، بعدما رصدت بكين طائرات يابانية تحلق فوق "منطقة تحديد الدفاع الجوي" ببحر الصين الشرقي المتنازع عليه، فقامت باعتراضها، ما أدى إلى احتكاكات جوية بين الطرفين.
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وذكرت مجلة "نيوزويك"، أن الصين اتهمت اليابان، حليف الولايات المتحدة الأميركية، بإرسال طائرات تجسس إلى منطقة "تحديد الدفاع الجوي" فوق بحر الصين الشرقي، المتنازع عليه.

فيما قالت طوكيو، إن طائراتها الاستخباراتية واجهت احتكاكات جوية مع طائرات صينية أثناء قيامها بتنشيط المنطقة.

وقد وقعت احتكاكات جوية يومي الأربعاء والخميس بين طائرات صينية وأخرى يابانية فوق بحر الصين الشرقي، بحسب "نيوزويك".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، جيانغ بين، في بيان صدر الأحد، إن طائرات استطلاع تابعة للجيش الياباني دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الصينية من أجل ما وصفه بـ"الاستطلاع القريب".

وبعد اعتراض المقاتلات الصينية لطائرات التنشيط اليابانية، قالت وزارة الدفاع في طوكيو، في بيان الخميس، إن "هذا الأسلوب غير المعتاد من الطائرات العسكرية الصينية قد يؤدي إلى تصادم عرضي".

وبرر المتحدث الصيني تصرفات جيشه قائلا "إن الطائرات الصينية ردت من خلال التحقق والتعقب والمراقبة للطائرات اليابانية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "مبررة بالكامل، ومعقولة، ومهنية".

وأضاف أن الاستطلاعات التي تقوم بها الطائرات اليابانية قد تخل بالسلامة الجوية والبحرية لكلا الجيشين.
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