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عربي-دولي
"البنتاغون يختار Grok"... إيلون ماسك يدخل سباق تسليح الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
14-07-2025
|
23:26
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في خطوة جديدة تُجسّد اندفاع الحكومة الأميركية نحو تسليح
الذكاء الاصطناعي
، أعلنت شركة xAI، التابعة للملياردير
إيلون ماسك
، أن
وزارة الدفاع
الأميركية بدأت اعتماد
روبوت
المحادثة Grok ضمن مشروع يُعرف باسم "Grok for Government"، لتوفير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للوكالات والمكاتب الفيدرالية.
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ويأتي الإعلان في ظل تجاذبات سياسية وتقنية، على خلفية الانتقادات التي طالت النموذج مؤخرًا بسبب سلوك غير لائق ومعادٍ للسامية، الأمر الذي سلط الضوء على المخاطر الكامنة وراء التسريع غير المدروس في تبني أنظمة ذكاء اصطناعي "أقل صحة سياسية" كما وصفتها الشركة ذاتها.
وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأميركية، تبلغ قيمة العقد المُمنوح لشركة xAI نحو 200 مليون دولار، ضمن حزمة عقود أوسع شملت شركات عملاقة أخرى مثل
غوغل
، Anthropic، وOpenAI. وقد أُدرجت xAI على جدول
إدارة الخدمات العامة
(GSA)، ما يتيح لأي جهة فيدرالية شراء خدماتها مباشرة.
وذكر مكتب الذكاء الاصطناعي والرقمي في
البنتاغون
أن هذه الخطوة "تستقطب أفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي لتطبيقها على حالات استخدام وزارة الدفاع"، دون أن يوضح طبيعة التطبيقات الأمنية أو العسكرية التي ستُستخدم فيها تقنية Grok.
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