معاريف: "أهم دبابة في العالم" تتعرض لضربة غامضة في جباليا والجيش في حيرة

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كشفت صحيفة عن أن أهم دبابة والأكثر حماية وتطورًا في العالم، تعرّضت لضربة بالغة يوم الإثنين في شمال ، ما أثار علامات استفهام كبيرة داخل الجيش .وبحسب الصحيفة، فإن الضربة أحدثت أضرارًا كبيرة في الدبابة، لكن الجيش لم يتمكن حتى الآن من تحديد طبيعة السلاح المستخدم، متسائلًا عمّا إذا كان صاروخًا متطورًا مضادًا للدروع أم مجرد عبوة يدوية محكمة التصنيع.