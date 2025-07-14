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معاريف: "أهم دبابة في العالم" تتعرض لضربة غامضة في جباليا والجيش في حيرة

Lebanon 24
14-07-2025 | 23:29
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كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن أن أهم دبابة والأكثر حماية وتطورًا في العالم، تعرّضت لضربة بالغة يوم الإثنين في جباليا شمال قطاع غزة، ما أثار علامات استفهام كبيرة داخل الجيش الإسرائيلي.
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وبحسب الصحيفة، فإن الضربة أحدثت أضرارًا كبيرة في الدبابة، لكن الجيش لم يتمكن حتى الآن من تحديد طبيعة السلاح المستخدم، متسائلًا عمّا إذا كان صاروخًا متطورًا مضادًا للدروع أم مجرد عبوة يدوية محكمة التصنيع.
 
وأضافت الصحيفة أنّ الجيش الإسرائيلي أصبح غارقا في وحل غزة وقيادته تخشى عرض الحقائق على المستوى السياسي.

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