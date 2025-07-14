في اليوم الثالث من المواجهات... اشتباكات عنيفة على 4 محاور في السويداء

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وقعت اشتباكات عنيفة على 4 محاور في اليوم الثالث من المواجهات في محافظة ، بينها مطار الثعلة، مع تقدم القوات الحكومية، فيما لامس عدد القتلى الـ100.وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن اشتباكات عنيفة هذه الليلة بين مسلحين من السويداء وعشائر البدو في مطار ‎الثعلة.وقالت شبكة "السويداء 24" إن معارك عنيفة تجري الآن على 4 محاور: محور الثعلة، محور حزم، محور كناكر، ومحور تعارة.ولفتت الشبكة فجر اليوم إلى تجدد الاشتباكات على المحور من مدينة السويداء في محيط قرية كناكر، حيث تسمع أصوات إطلاق النار وانفجارات بشكل كثيف.في غضون ذلك، تتقدم القوات الحكومية في هجوم عسكري انطلق من محورين رئيسيين (بصر الحرير - تعارة، وأم ولد - كناكر)، حيث تقدمت القوات عبر هذه المحاور وسط مقاومة شرسة من الأهالي، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيون.كما فتحت القوات محاور أخرى في مناطق متعددة شهدت اشتباكات وقصفا مدفعيا مستمرا، مع تقارير عن عمليات نهب وسلب وإحراق للممتلكات في القرى التي اقتحمتها القوات، إضافة إلى اعتقالات وأسرى من الطرفين.تزامنا، استهدف مجهولون تابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة الصنمين شمالي ، تبعها إطلاق نار من أسلحة رشاشة.