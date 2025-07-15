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عربي-دولي

أرقام صادمة.. كم جنديًا أوكرانيًا قُتل خلال الحرب؟

Lebanon 24
15-07-2025 | 00:49
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أظهرت معطيات صادرة عن النيابة العامة الأوكرانية أن الجيش الأوكراني تكبّد في النصف الأول من عام 2025 خسائر فادحة، قدّرت بأكثر من 370 ألف عنصر بين قتيل وجريح وفارّ من الخدمة، في ظل تراجع فعالية عمليات التعبئة.
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ووفق الأرقام المتاحة، انخفض عدد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية من حوالي 880 ألف جندي في مطلع العام إلى ما دون 690 ألفًا بنهاية حزيران، نتيجة أكثر من 265 ألف خسارة قتالية، بالإضافة إلى 107,672 حالة فرار من الخدمة، لم يعد منهم سوى 1807 عبر إجراءات قضائية.

وعلى الرغم من حاجة الجيش الأوكراني إلى تعبئة 30 ألف جندي شهريًا لتعويض النزيف البشري، وفقًا لما أكده القائد العسكري ألكسندر سيرسكي في نيسان 2025، إلا أن البيانات تشير إلى عجز واضح عن تحقيق هذا الهدف. فبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، بلغ المعدل الشهري للتعبئة العام الماضي نحو 16,700 شخص، فيما تؤكد مصادر برلمانية أوكرانية أن الرقم الحقيقي لا يتجاوز 10,000 شهريًا. (روسيا اليوم)
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