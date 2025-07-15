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عربي-دولي
بعد الاحداث الدامية.. حظر تجول في السويداء والجيش يعلن ملاحقة "خارجين عن القانون"
Lebanon 24
15-07-2025
|
01:43
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أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة
السويداء
جنوبي
سوريا
، فرض حظر تجول في شوارع مدينة السويداء اعتبارا من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك بعد أحداث دامية شهدتها المنطقة.
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وطالب قائد الأمن الداخلي أهالي السويداء "
التزام
منازلهم"، مؤكدا ضرورة منع "العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المباني السكنية كمواضع لمواجهة قوات الدولة".
كما دعا "المرجعيات
الدينية
وقادة الفصائل المسلحة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية، والتعاون الكامل مع الأمن لتأمين
مركز المدينة
وضمان استقرار كامل المحافظة".
وفي السياق ذاته، أعلنت
وزارة الدفاع السورية
أن الجيش يلاحق المجموعات الخارجة عن القانون بمحيط مدينة السويداء.
وقالت
إدارة الإعلام
في
وزارة الدفاع
، إن "المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهروب من المواجهة عبر الانسحاب إلى وسط مدينة السويداء".
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