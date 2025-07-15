بعد الاحداث الدامية.. حظر تجول في السويداء والجيش يعلن ملاحقة "خارجين عن القانون"

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وطالب قائد الأمن الداخلي أهالي السويداء " منازلهم"، مؤكدا ضرورة منع "العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المباني السكنية كمواضع لمواجهة قوات الدولة". أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة جنوبي ، فرض حظر تجول في شوارع مدينة السويداء اعتبارا من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك بعد أحداث دامية شهدتها المنطقة.وطالب قائد الأمن الداخلي أهالي السويداء " منازلهم"، مؤكدا ضرورة منع "العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المباني السكنية كمواضع لمواجهة قوات الدولة".

كما دعا "المرجعيات وقادة الفصائل المسلحة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية، والتعاون الكامل مع الأمن لتأمين وضمان استقرار كامل المحافظة".



وفي السياق ذاته، أعلنت أن الجيش يلاحق المجموعات الخارجة عن القانون بمحيط مدينة السويداء.



وقالت في ، إن "المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهروب من المواجهة عبر الانسحاب إلى وسط مدينة السويداء".