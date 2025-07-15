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عربي-دولي

قائد الأمن الداخلي في السويداء أثنى على موقف الهيئة الروحية الدرزية

Lebanon 24
15-07-2025 | 02:07
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أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوبي سوريا، فرض حظر تجول في شوارع مدينة السويداء اعتبارا من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك بعد أحداث دامية شهدتها المنطقة.
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وطالب قائد الأمن الداخلي أهالي السويداء "التزام منازلهم"، مؤكدا ضرورة منع "العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المباني السكنية كمواضع لمواجهة قوات الدولة".

كما دعا "المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية، والتعاون الكامل مع الأمن لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار كامل المحافظة".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش يلاحق المجموعات الخارجة عن القانون بمحيط مدينة السويداء.

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، إن "المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهروب من المواجهة عبر الانسحاب إلى وسط مدينة السويداء".

وتقدمت القوات الحكومية نحو مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية مساء الإثنين، بعد معارك أوقعت نحو 100 قتيل، بينما أكدت إسرائيل أنها تدخلت بقصفها دبابات سورية، محذرة من عدم استهداف الدروز.

في السياق، رحّب قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي بموقف الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، ممثَّلة بسماحة الشيخ حكمت الهجري، عقب دعوة الهيئة الروحية للتهدئة وتسليم السلاح.

كما أثنى الدالاتي على هذا الموقف الوطني المسؤول.
 
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