قائد الأمن الداخلي في السويداء أثنى على موقف الهيئة الروحية الدرزية

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أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة جنوبي ، فرض حظر تجول في شوارع مدينة السويداء اعتبارا من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك بعد أحداث دامية شهدتها المنطقة.وطالب قائد الأمن الداخلي أهالي السويداء " منازلهم"، مؤكدا ضرورة منع "العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المباني السكنية كمواضع لمواجهة قوات الدولة".كما دعا "المرجعيات وقادة الفصائل المسلحة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية، والتعاون الكامل مع الأمن لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار كامل المحافظة".وفي السياق ذاته، أعلنت أن الجيش يلاحق المجموعات الخارجة عن القانون بمحيط مدينة السويداء.وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، إن "المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهروب من المواجهة عبر الانسحاب إلى وسط مدينة السويداء".وتقدمت القوات الحكومية نحو مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية مساء الإثنين، بعد معارك أوقعت نحو 100 قتيل، بينما أكدت أنها تدخلت بقصفها دبابات ، محذرة من عدم استهداف .في السياق، رحّب قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي بموقف الرئاسة الروحية لطائفة ، ممثَّلة بسماحة الشيخ حكمت الهجري، عقب دعوة الهيئة الروحية للتهدئة وتسليم السلاح.كما أثنى الدالاتي على هذا الموقف الوطني المسؤول.