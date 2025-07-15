بـ72 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يجهز لرسوم مضادة على سلع أميركية

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من المقرر فرض الرسوم الإضافية أيضاً على منتجات الآلات والمواد الكيميائية والبلاستيكية والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية والنبيذ، وبضائع زراعية أخرى، بحسب قائمة من 206 صفحات أعدتها واطلعت عليها " ".وكانت القائمة تستهدف في بدايتها بضائع أميركية بقيمة 95 مليار يورو، لكنها خضعت للتقليص بعد مشاورات مع الشركات والدول الأعضاء. ويتعين على إعطاء موافقتها قبل اعتماد القائمة. تأتي هذه الحزمة من الإجراءات رداً من الاتحاد على ما يُعرف بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأميركي بنسبة 20% على معظم البضائع، إلى جانب رسوم إضافية 25% على السيارات وقطع الغيار. جرى خفض النسبة الموحدة عالمياً بشكل مؤقت إلى 10% لإتاحة المجال أمام التفاوض.لم يصدر تعليق فوري من ممثلي المفوضية الأوروبية الثلاثاء رداً على طلب للتعليق.وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد نشرت تقريراً عن القائمة في وقت سابق، إلا أنها لم تتضمن نسب الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستهدفة.وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن أنه سيرفع الرسوم المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي إلى 30% بدءاً من الأول من آب المقبل، وهو ما وصفه مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بأنه "أشبه بحظر فعلي" للتجارة عبر الأطلسي.اجتمع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي أمس في لمناقشة الخطوات المقبلة. كان شيفتشوفيتش يعتزم التحدث مع الأميركي هوارد لوتنيك مساء أمس لمواصلة المفاوضات، التي يُصر الاتحاد الأوروبي على أن تكون ذات منفعة متبادلة للطرفين. (بلموبيرغ)