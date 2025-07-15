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إقتصاد

بـ72 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يجهز لرسوم مضادة على سلع أميركية

Lebanon 24
15-07-2025 | 02:41
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أكمل الاتحاد الأوروبي إعداد قائمة ثانية من الإجراءات المضادة تستهدف بضائع أميركية بقيمة 72 مليار يورو (ما يعادل 84 مليار دولار)، تشمل طائرات شركة "بوينغ" والسيارات وخمور البوربون، وذلك في حال قرر الرد على تصاعد التوترات التجارية عبر الأطلسي.
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من المقرر فرض الرسوم الإضافية أيضاً على منتجات الآلات والمواد الكيميائية والبلاستيكية والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية والنبيذ، وبضائع زراعية أخرى، بحسب قائمة من 206 صفحات أعدتها المفوضية الأوروبية واطلعت عليها "بلومبرغ".
 
وكانت القائمة تستهدف في بدايتها بضائع أميركية بقيمة 95 مليار يورو، لكنها خضعت للتقليص بعد مشاورات مع الشركات والدول الأعضاء. ويتعين على الدول الأعضاء إعطاء موافقتها قبل اعتماد القائمة. تأتي هذه الحزمة من الإجراءات رداً من الاتحاد الأوروبي على ما يُعرف بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 20% على معظم البضائع، إلى جانب رسوم إضافية 25% على السيارات وقطع الغيار. جرى خفض النسبة الموحدة عالمياً بشكل مؤقت إلى 10% لإتاحة المجال أمام التفاوض.

لم يصدر تعليق فوري من ممثلي المفوضية الأوروبية صباح اليوم الثلاثاء رداً على طلب للتعليق.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد نشرت تقريراً عن القائمة في وقت سابق، إلا أنها لم تتضمن نسب الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستهدفة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي إلى 30% بدءاً من الأول من آب المقبل، وهو ما وصفه مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بأنه "أشبه بحظر فعلي" للتجارة عبر الأطلسي.

اجتمع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل لمناقشة الخطوات المقبلة. كان شيفتشوفيتش يعتزم التحدث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك مساء أمس لمواصلة المفاوضات، التي يُصر الاتحاد الأوروبي على أن تكون ذات منفعة متبادلة للطرفين. (بلموبيرغ)
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