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عربي-دولي
بعد اشتباكات دامية.. قوات الحكومة السورية تدخل السويداء لفرض الأمن
Lebanon 24
15-07-2025
|
03:06
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أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
، اليوم الثلاثاء، أن قوات من وزارتي الدفاع والداخلية بدأت بالدخول إلى مدينة
السويداء
جنوب البلاد، ذات الغالبية الدرزية، في محاولة لإنهاء الاشتباكات الدامية التي اندلعت مؤخرًا بين فصائل درزية ومسلحين من القبائل البدوية، وأدت إلى مقتل نحو 100 شخص خلال يومين فقط.
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وفي بيان رسمي، أوضح اللواء أحمد دالاتي،
مدير الأمن
الداخلي في المحافظة، أن دخول القوات يهدف إلى "استعادة الاستقرار وفرض حظر تجول داخل المدينة"، التي شهدت واحدة من أعنف جولات العنف الطائفي منذ أشهر.
وجاء هذا التحرك عقب بيان مشترك من
القادة
الروحيين للدروز، أعربوا فيه عن موافقتهم على دخول القوات الحكومية، ودعوا الفصائل المسلحة الدرزية إلى تسليم أسلحتها. وقد أكد شهود
عيان
لوكالة فرانس برس مشاهدة أرتال عسكرية
سورية
تتجه إلى المدينة صباح الثلاثاء، وسط دوي قصف مدفعي في محيطها.
بدأت الاشتباكات
يوم الأحد
الماضي، على إثر حادثة خطف لبائع خضار
درزي
على
الطريق السريع
المؤدي إلى
دمشق
، اتهمت بها مجموعات مسلحة من البدو. وردًا على ذلك، نفذت الفصائل الدرزية عمليات خطف مضادة، ما أدّى إلى تصاعد حدة العنف على نحو غير مسبوق.
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