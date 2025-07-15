بعد اشتباكات دامية.. قوات الحكومة السورية تدخل السويداء لفرض الأمن

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وفي بيان رسمي، أوضح اللواء أحمد دالاتي، الداخلي في المحافظة، أن دخول القوات يهدف إلى "استعادة الاستقرار وفرض حظر تجول داخل المدينة"، التي شهدت واحدة من أعنف جولات العنف الطائفي منذ أشهر.وجاء هذا التحرك عقب بيان مشترك من الروحيين للدروز، أعربوا فيه عن موافقتهم على دخول القوات الحكومية، ودعوا الفصائل المسلحة الدرزية إلى تسليم أسلحتها. وقد أكد شهود لوكالة فرانس برس مشاهدة أرتال عسكرية تتجه إلى المدينة صباح الثلاثاء، وسط دوي قصف مدفعي في محيطها.بدأت الاشتباكات الماضي، على إثر حادثة خطف لبائع خضار على المؤدي إلى ، اتهمت بها مجموعات مسلحة من البدو. وردًا على ذلك، نفذت الفصائل الدرزية عمليات خطف مضادة، ما أدّى إلى تصاعد حدة العنف على نحو غير مسبوق.