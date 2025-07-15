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عربي-دولي

دولة آسيوية تتجاوز 43 ألف إصابة بمرض معدٍ.. إليكم ما يحصل

Lebanon 24
15-07-2025 | 03:10
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أعلن معهد اليابان للأمن الصحي، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي في البلاد تجاوز 43 ألف حالة منذ بداية عام 2025، بزيادة تتجاوز عشرة أمثال مقارنة بإجمالي الحالات المسجلة في عام 2024، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.
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وأظهرت بيانات أولية أصدرها معهد اليابان للأمن الصحي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 43 ألفاً و728 حالة إصابة بالمرض حتى الآن، فيما سجلت العيادات والمستشفيات رقما قياسيا بلغ 3578 حالة خلال الأسبوع المنتهي في 6 تموز الجاري.

وأعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، اليوم الثلاثاء، أن نحو 300 ألف شخص أصيبوا بالسعال الديكي في منطقة أوروبا عام 2024، وهو ما يمثل زيادة تفوق ثلاثة أضعاف مقارنة بإجمالي الحالات المسجلة في عام 2023، وذلك في إطار نشر المنظمة لأحدث البيانات حول معدلات التطعيم في مرحلة الطفولة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن 89% من الأطفال الرضع حول العالم في جميع أنحاء العالم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، وأن 85% منهم أكملوا الجرعات الثلاث.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، السعال الديكي هو "عدوى تنفسية شديدة العدوى تسببها بكتيريا بورديتيلا برتاسيس"، ويعد هذا المرض، الذي ينتقل من شخص لآخر بشكل رئيسي عبر رذاذ السعال أو العطس، أكثر خطورة على الأطفال الرضع، ويمكن أن يكون مميتاً في هذه الفئة العمرية.  (24)
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