اتفاق على وقف إطلاق النار في السويداء

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أعلن السوري التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة ، بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المحلية ومجموعات مسلحة، والتي أسفرت عن سقوط قرابة 100 قتيل وجريح.وأكد الوزير، في بيان رسمي، أن "الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة ستلتزم بالرد فقط على مصادر النيران"، مشدّدًا على أن "أي استهداف من قبل الخارجين عن القانون سيُقابل برد مباشر".ويأتي هذا الإعلان في وقت بدأت فيه وحدات من دخول مدينة السويداء بغطاء من اتفاقات محلية لتثبيت التهدئة.