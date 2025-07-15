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عربي-دولي

اتفاق على وقف إطلاق النار في السويداء

Lebanon 24
15-07-2025 | 04:53
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أعلن وزير الدفاع السوري التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المحلية ومجموعات مسلحة، والتي أسفرت عن سقوط قرابة 100 قتيل وجريح.
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وأكد الوزير، في بيان رسمي، أن "الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة ستلتزم بالرد فقط على مصادر النيران"، مشدّدًا على أن "أي استهداف من قبل الخارجين عن القانون سيُقابل برد مباشر".

ويأتي هذا الإعلان في وقت بدأت فيه وحدات من الجيش السوري دخول مدينة السويداء بغطاء من اتفاقات محلية لتثبيت التهدئة.
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