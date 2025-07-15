Advertisement

عربي-دولي

غارات إسرائيلية على مدينة السويداء وسط توتر متصاعد في جنوب سوريا

Lebanon 24
15-07-2025 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1391595-638881779769027451.jpg
Doc-P-1391595-638881779769027451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنت إسرائيل، فجر الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مواقع في مدينة السويداء جنوبي سوريا، بعد وقت قصير من إعلان الجيش السوري دخوله إلى المدينة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن "طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدينة السويداء"، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو الإصابات المحتملة.
Advertisement

وعقب التصعيد، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات هاتفية مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير. ونقل موقع "واينت" الإسرائيلي أن هناك "مخاوف من المس بالدروز في سوريا"، مشيراً إلى أن إسرائيل قلقة من سعي النظام السوري إلى نزع سلاح الطائفة الدرزية في السويداء، في ظل التوترات المتصاعدة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظة السويداء اضطرابات شعبية منذ أشهر، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد شعور السكان بالإقصاء من مؤسسات الدولة. وبرزت مؤخراً احتجاجات نظمها أبناء الطائفة الدرزية للمطالبة بالإصلاحات ورفضاً لتغلغل الميليشيات وفرض التجنيد الإجباري.

ويثير هذا التصعيد قلقاً لدى المجتمع الدولي، في ظل غياب أي رد فعل رسمي حتى الآن من الأمم المتحدة أو الدول الكبرى، خاصة مع حساسية السويداء كمنطقة ذات بعد طائفي وسياسي خاص، تُعدّ معقلاً رئيسياً للدروز في سوريا، وتحظى باهتمام إقليمي نظراً لعلاقات الطائفة مع نظرائها في لبنان وفلسطين.

كما يخشى مراقبون من أن تشكّل الضربة الجوية الإسرائيلية بداية مرحلة جديدة من التوتر في الجنوب السوري، لا سيما مع استمرار تداخل الأجندات العسكرية في المنطقة بين إسرائيل وإيران والنظام السوري، في ظل واقع ميداني هش وقابل للاشتعال.
مواضيع ذات صلة
في ظل توتر متصاعد.. قاذفات أميركية تعود إلى سماء كوريا الجنوبية
lebanon 24
15/07/2025 16:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي انفجارات في ريف السويداء جنوب سوريا بالتزامن مع تحليق للطيران الإسرائيلي (وسائل اعلام سورية)
lebanon 24
15/07/2025 16:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عدة دبابات سورية متجهة نحو السويداء جنوبي سوريا لعرقلة وصولها إلى المنطقة
lebanon 24
15/07/2025 16:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تشهد انقطاعاً شبه كامل للإنترنت وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل
lebanon 24
15/07/2025 16:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:54 | 2025-07-15
09:40 | 2025-07-15
09:13 | 2025-07-15
08:41 | 2025-07-15
08:27 | 2025-07-15
08:00 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24