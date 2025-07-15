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عربي-دولي
بشأن وقف إطلاق النار في السويداء... تصريح مهمّ من وزير الدفاع السوريّ
Lebanon 24
15-07-2025
|
05:13
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أعلن
وزير الدفاع
السوري اللواء مرهف
أبو قصرة
عن وقف تام لإطلاق النار في
السويداء
جنوب البلاد، بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران.
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وقال أبو قصرة في منشور عبر "إكس": "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".
وأضاف: "أصدرنا تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس".
وتابع: "سنبدأ بتسليم أحياء مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط، لمتابعة ضبط الفوضى وعودة الأهالي لمنازلهم، وإعادة الاستقرار للمدينة".
وقال أبو قصرة: "وجهنا ببدء انتشار
قوات الشرطة
العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين". (روسيا اليوم)
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