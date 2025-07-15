بشأن وقف إطلاق النار في السويداء... تصريح مهمّ من وزير الدفاع السوريّ

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أعلن السوري اللواء مرهف عن وقف تام لإطلاق النار في جنوب البلاد، بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران.وقال أبو قصرة في منشور عبر "إكس": "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".