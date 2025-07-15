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عربي-دولي

خامنئي وجّه "رسالة عتاب" إلى بوتين.. فما القصة؟

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:32
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كشفت صحيفة فرهیختغان الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حمل خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو رسالة غير معلنة من المرشد الأعلى علي خامنئي إلى القيادة الروسية، عكست انزعاجًا واضحًا من مواقف موسكو حيال التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل.
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وبحسب الصحيفة المحسوبة على التيار المتشدد في إيران، فإن الرسالة التي نُقلت خلال لقاء عراقجي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبّرت عن خيبة أمل إيرانية من المواقف الأولية لروسيا، والتي وصفت بأنها لم ترقَ إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولا إلى سقف التوقعات الإيرانية من شريك رئيسي كروسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسكو حاولت لاحقًا "إعادة تموضعها السياسي" عبر تعديل بعض مواقفها، إلا أن طهران تعتبر هذه الخطوة غير كافية، بل تطالب روسيا بالامتناع عن اتخاذ أي موقف من شأنه الإضرار بالمصالح الإيرانية، أو توفير غطاء ضمني للمواقف الغربية.

ورغم اللهجة العتابية التي حملتها الرسالة، أكد التقرير أن العلاقات الإيرانية الروسية لن تشهد قطيعة أو تراجعاً حادًا، مشيرًا إلى استمرار مسار التعاون الثنائي في مجالات متعددة كما في السابق.

لكن في المقابل، لفت التقرير إلى أن الجانب الإيراني بدأ يُعيد النظر في بعض حساباته الاستراتيجية، مبدياً انفتاحًا على تنويع الشراكات الدولية وعدم الاكتفاء بالاعتماد الحصري على موسكو، في ظل ما تعتبره طهران تذبذبًا في مواقف الأخيرة خلال الملفات الحساسة.

يُذكر أن زيارة عراقجي إلى موسكو جرت في 22 حزيران الماضي، حيث التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قبل أن يُستقبل لاحقًا من قبل الرئيس فلاديمير بوتين. (ارم نيوز)
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