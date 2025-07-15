خامنئي وجّه "رسالة عتاب" إلى بوتين.. فما القصة؟

Advertisement

كشفت صحيفة فرهیختغان اليوم الثلاثاء، أن عباس عراقجي حمل خلال زيارته الأخيرة إلى رسالة غير معلنة من المرشد الأعلى علي خامنئي إلى القيادة الروسية، عكست انزعاجًا واضحًا من مواقف موسكو حيال التصعيد الأخير بين وإسرائيل.وبحسب الصحيفة المحسوبة على المتشدد في إيران، فإن الرسالة التي نُقلت خلال لقاء عراقجي بالرئيس الروسي ، عبّرت عن خيبة أمل إيرانية من المواقف الأولية لروسيا، والتي وصفت بأنها لم ترقَ إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولا إلى سقف التوقعات الإيرانية من شريك رئيسي كروسيا.وأشارت الصحيفة إلى أن موسكو حاولت لاحقًا "إعادة تموضعها السياسي" عبر تعديل بعض مواقفها، إلا أن تعتبر هذه الخطوة غير كافية، بل تطالب بالامتناع عن اتخاذ أي موقف من شأنه الإضرار بالمصالح الإيرانية، أو توفير غطاء ضمني للمواقف الغربية.ورغم اللهجة العتابية التي حملتها الرسالة، أكد التقرير أن العلاقات الإيرانية الروسية لن تشهد قطيعة أو تراجعاً حادًا، مشيرًا إلى استمرار مسار التعاون في مجالات متعددة كما في السابق.لكن في المقابل، لفت التقرير إلى أن الجانب الإيراني بدأ يُعيد النظر في بعض حساباته الاستراتيجية، مبدياً انفتاحًا على تنويع الشراكات الدولية وعدم الاكتفاء بالاعتماد الحصري على موسكو، في ظل ما تعتبره طهران تذبذبًا في مواقف الأخيرة خلال الملفات الحساسة.يُذكر أن زيارة عراقجي إلى موسكو جرت في 22 حزيران الماضي، حيث التقى خلالها سيرغي لافروف، قبل أن يُستقبل لاحقًا من قبل الرئيس . (ارم نيوز)