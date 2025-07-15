بشكلٍ فوريّ... ماذا طلبت إسرائيل من جيشها بشأن السويداء؟

كشفت "أ.ف.ب"، أنّ "الحكومة أوعزت للجيش الإسرائيليّ باستهداف القوات في فوراً".

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توازياً، قال مسؤول إسرائيلي للقناة الـ12 الإسرائيليّة: "سنستهدف الأسلحة التي دخلت إلى السويداء".