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عربي-دولي

بشكلٍ فوريّ... ماذا طلبت إسرائيل من جيشها بشأن السويداء؟

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:48
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كشفت "أ.ف.ب"، أنّ "الحكومة الإسرائيلية أوعزت للجيش الإسرائيليّ باستهداف القوات السورية في السويداء فوراً".
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توازياً، قال مسؤول إسرائيلي للقناة الـ12 الإسرائيليّة: "سنستهدف الأسلحة التي دخلت إلى السويداء".
 
 
 
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