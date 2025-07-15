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عربي-دولي
نتنياهو وكاتس: أمرنا بضرب القوات السورية في السويداء
Lebanon 24
15-07-2025
|
06:26
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أصدر
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش
الإسرائيلي
بضرب قوات الحكومة والأسلحة التي أدخلت إلى منطقة السويداء جنوبي
سوريا
، مشددان على أن "
إسرائيل
تلتزم بمنع الإضرار بالدروز" في
هذا البلد
.
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وفي بيان مشترك، اعتبر
نتنياهو
وكاتس أن "عمليات الحكومة
السورية
ضد
الدروز
انتهاك لسياسة نزع السلاح، التي تحظر إدخال قوات وأسلحة إلى
جنوب سوريا
، الأمر الذي يشكل تهديدا لإسرائيل".
وأكد نتنياهو وكاتس أن إسرائيل "تلتزم بمنع الإضرار بالدروز في سوريا"، مشيرين إلى "رابطة الأخوّة العميقة التي تربط بين مواطني إسرائيل الدروز وأبناء طائفتهم في سوريا، سواء من خلال علاقات تاريخية أو عائلية".
وأضاف البيان: "نعمل لمنع النظام السوري من إيذائهم ولضمان نزع السلاح في المنطقة الملاصقة لحدودنا مع سوريا". (سكاي نيوز عربية)
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