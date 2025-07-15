نتنياهو وكاتس: أمرنا بضرب القوات السورية في السويداء

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وفي بيان مشترك، اعتبر وكاتس أن "عمليات الحكومة ضد انتهاك لسياسة نزع السلاح، التي تحظر إدخال قوات وأسلحة إلى ، الأمر الذي يشكل تهديدا لإسرائيل". أصدر ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش بضرب قوات الحكومة والأسلحة التي أدخلت إلى منطقة السويداء جنوبي ، مشددان على أن " تلتزم بمنع الإضرار بالدروز" في .وفي بيان مشترك، اعتبر وكاتس أن "عمليات الحكومة ضد انتهاك لسياسة نزع السلاح، التي تحظر إدخال قوات وأسلحة إلى ، الأمر الذي يشكل تهديدا لإسرائيل".

وأكد نتنياهو وكاتس أن إسرائيل "تلتزم بمنع الإضرار بالدروز في سوريا"، مشيرين إلى "رابطة الأخوّة العميقة التي تربط بين مواطني إسرائيل الدروز وأبناء طائفتهم في سوريا، سواء من خلال علاقات تاريخية أو عائلية".



وأضاف البيان: "نعمل لمنع النظام السوري من إيذائهم ولضمان نزع السلاح في المنطقة الملاصقة لحدودنا مع سوريا". (سكاي نيوز عربية)