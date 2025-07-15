بعد ترحيبه بدخول الجيش إلى السويداء.. الهجري: البيان فُرض علينا من دمشق

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وأضاف أن البيان "فُرض علينا من دمشق، وضغط من دول خارجية؛ من أجل حقن دماء أبنائنا". وأشار إلى أن يتعرضون لـ"حرب إبادة شاملة". تراجع الزعيم الدرزي الشيخ عن بيان الرئاسة الروحية الذي رحب بدخول قوات الجيش والأمن للسويداء، وقال الهجري في بيان إن المحادثات مع لم تفض لنتائج رغم قبول التهدئة لحقن الدماء، داعيا إلى التصعيد.وأضاف أن البيان "فُرض علينا من دمشق، وضغط من دول خارجية؛ من أجل حقن دماء أبنائنا". وأشار إلى أن يتعرضون لـ"حرب إبادة شاملة".

وفي بيان سابق صدر صباح الثلاثاء، رحبت الرئاسة الروحية الدرزية بدخول القوات الحكومية إلى ، داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون معها "وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية".



وقالت "الهيئة" المقربة من البارز حكمت الهجري، في بيان صباح الثلاثاء: "نرحب بدخول قوات "، داعيةً كل الفصائل المسلحة في السويداء إلى التعاون معها.



وأضافت: "ندعو إلى فتح حوار مع الحكومة لعلاج تداعيات الأحداث وتفعيل بالتعاون مع أبناء المحافظة". (العربية)