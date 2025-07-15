Advertisement

عربي-دولي

بعد ترحيبه بدخول الجيش إلى السويداء.. الهجري: البيان فُرض علينا من دمشق

Lebanon 24
15-07-2025 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1391670-638881846711385682.jpg
Doc-P-1391670-638881846711385682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجع الزعيم الدرزي الشيخ حكمت الهجري عن بيان الرئاسة الروحية الذي رحب بدخول قوات الجيش والأمن للسويداء، وقال الهجري في بيان إن المحادثات مع دمشق لم تفض لنتائج رغم قبول التهدئة لحقن الدماء، داعيا إلى التصعيد.
Advertisement

وأضاف أن البيان "فُرض علينا من دمشق، وضغط من دول خارجية؛ من أجل حقن دماء أبنائنا". وأشار إلى أن الدروز يتعرضون لـ"حرب إبادة شاملة".
 
وفي بيان سابق صدر صباح الثلاثاء، رحبت الرئاسة الروحية الدرزية بدخول القوات الحكومية إلى السويداء، داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون معها "وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية".

وقالت "الهيئة" المقربة من الشيخ الدرزي البارز حكمت الهجري، في بيان صباح الثلاثاء: "نرحب بدخول قوات وزارة الداخلية"، داعيةً كل الفصائل المسلحة في السويداء إلى التعاون معها.

وأضافت: "ندعو إلى فتح حوار مع الحكومة السورية لعلاج تداعيات الأحداث وتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة". (العربية) 
 
مواضيع ذات صلة
حكمت الهجري يتراجع عن بيان الرئاسة الروحية الذي رحب بدخول الجيش للسويداء
lebanon 24
15/07/2025 16:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ سلمان الهجري: تم فرض علينا البيان "المذل" من أجل حقن الدماء
lebanon 24
15/07/2025 16:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ الهجري: علينا الوقوف وقفة عز في وجه حرب الإبادة التي نتعرض لها
lebanon 24
15/07/2025 16:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير العلاقات بوزارة الإعلام السورية: فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء خيار لا رجعة فيه
lebanon 24
15/07/2025 16:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:54 | 2025-07-15
09:40 | 2025-07-15
09:13 | 2025-07-15
08:41 | 2025-07-15
08:27 | 2025-07-15
08:00 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24