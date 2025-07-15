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عربي-دولي
بعد ترحيبه بدخول الجيش إلى السويداء.. الهجري: البيان فُرض علينا من دمشق
Lebanon 24
15-07-2025
|
06:55
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تراجع الزعيم الدرزي الشيخ
حكمت الهجري
عن بيان الرئاسة الروحية الذي رحب بدخول قوات الجيش والأمن للسويداء، وقال الهجري في بيان إن المحادثات مع
دمشق
لم تفض لنتائج رغم قبول التهدئة لحقن الدماء، داعيا إلى التصعيد.
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وأضاف أن البيان "فُرض علينا من دمشق، وضغط من دول خارجية؛ من أجل حقن دماء أبنائنا". وأشار إلى أن
الدروز
يتعرضون لـ"حرب إبادة شاملة".
وفي بيان سابق صدر صباح الثلاثاء، رحبت الرئاسة الروحية الدرزية بدخول القوات الحكومية إلى
السويداء
، داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون معها "وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية".
وقالت "الهيئة" المقربة من
الشيخ الدرزي
البارز حكمت الهجري، في بيان صباح الثلاثاء: "نرحب بدخول قوات
وزارة الداخلية
"، داعيةً كل الفصائل المسلحة في السويداء إلى التعاون معها.
وأضافت: "ندعو إلى فتح حوار مع الحكومة
السورية
لعلاج تداعيات الأحداث وتفعيل
مؤسسات الدولة
بالتعاون مع أبناء المحافظة". (العربية)
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