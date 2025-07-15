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عربي-دولي

السيسي : نثمن حرص ترامب على تسوية أزمة سد النهضة

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:28
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ثمنت مصر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أعلن فيها سعيه لحل أزمة سد النهضة.
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وخلال تغريدة له على صفحاته على مواقع التواصل، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تصريحات الرئيس ترامب تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.

وقال السيسي: "إن مصر تؤكد ثقتها فى قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والإستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو إفريقيا"، معلنا تقدير مصر لحرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الاثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة.
 
وجدد السيسي دعم مصر لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لكل دول المنطقة والعالم. (العربية) 
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