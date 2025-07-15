السيسي : نثمن حرص ترامب على تسوية أزمة سد النهضة

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ثمنت مصر تصريحات الرئيس الأميركي التي أعلن فيها سعيه لحل أزمة سد النهضة.وخلال تغريدة له على صفحاته على مواقع التواصل، أعلن أن تصريحات تبرهن على جدية تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.وقال : "إن مصر تؤكد ثقتها فى قدرة الرئيس على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والإستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في ، أو الأراضي ، أو إفريقيا"، معلنا تقدير مصر لحرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الاثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة.